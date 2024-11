Así están los baños de las escuelas públicas en el país del crecimiento económico

El 19 de noviembre se recuerda del Día Mundial del Inodoro, fecha instaurada por las Naciones Unidas para concienciar sobre la importancia del acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.

En Paraguay, todavía queda un largo camino para “celebrar” este día, a pesar de las cifras de crecimiento económico, que este año llegaría al 4% según las proyecciones de especialistas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 5% de la población todavía tiene en sus casas tiene letrina común, sin techo o puerta. Otro 2,9% de la población cuenta con letrina común de hoyo seco (con losa, techo, paredes y puertas), en lugar del “baño moderno”, que cuenta con al menos un inodoro y una pileta parea el aseo de las manos.

En total, en casi el 8% de los hogares encuestados, que fueron 1.666.285, todavía se usan letrinas en vez de “baño moderno”, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2023.

Día Mundial del Inodoro: ¿Cuál es la situación de los baños escolares?

En un recorrido por escuelas y colegios públicos de la capital del país, se observa a simple vista el mal estado de los baños que ofrece el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a los niños, niñas y adolescentes.

Uno de los casos más sonados este año fue el del Colegio Nacional de la Capital (CNC), cuando los estudiantes decidieron primero salir a las calles para protestar y luego tomaron la institución debido al mal estado de los sanitarios y el olor nauseabundo que de ellos emanaba, sin que nadie hiciera algo al respecto.

Los reclamos se dieron a principios de agosto y, a tres meses del conflicto, los sanitarios se mantienen limpios, sin embargo, tienen puertas en mal estado, los inodoros no cuentan con tapa y faltan canillas para el aseo personal de los alumnos y profesores que los utilizan. Los espejos rotos y la falta de mantenimiento con el paso de los años, son muy notorios.

Actualmente, funcionarios de la Itaipú Binacional se encuentran trabajando en reparaciones generales. Además, el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunció el sábado en ABC Cardinal que el CNC será una de las instituciones a recibir una refacción general en el 2025.

Día Mundial del Inodoro: otras escuelas y colegios con sanitarios en mal estado

En la escuela Juan Ramón Dahlquist, de la Chacarita, se realizó recientemente un mantenimiento de los sanitarios, con una parte del aporte de la gratuidad (G. 1 millón) y con otra parte, aportada por las familias de los estudiantes (G. 1 millón).

Aún así, los baños todavía mantienen inodoros sin tapas y cuentan con fisuras o desprendimiento del revoque en las paredes y techos. “Nosotros no recibimos ni tenemos prevista ninguna inversión del MEC acá, seguramente hay otras escuelas que necesitan más que nosotros”, apuntó la directora de la escuela Dahlquist, Midonia Guillén.

Sobre la gratuidad, el director del Colegio Nacional República Argentina, Luis Castillo, manifestó que no alcanza para refacciones. Este año solo recibieron G. 1.900.000, que fueron destinados para la compra de insumos de oficina y de limpieza.

En este emblemático colegio, los inodoros necesitan reparaciones, no cuentan con canillas para la distribución de agua en un mingitorio y la canilla para el aseo del baño de los varones no funciona, por lo que el agua no puede “cerrarse”. La pérdida de líquido vital es constante.

¿Cuántos sanitarios necesitan las escuelas en Paraguay?

Según los últimos datos de microplanificación del MEC (necesidades de instituciones educativas, según reportes de directores en el 2024), se requiere la refacción o construcción de 7.065 sanitarios en 8.500 locales educativos públicos.

Las necesidades incluyen inodoros, la instalación de baños modernos, sanitarios sexados, reparaciones de tubos y cañerías, la adquisición de canillas o paredes con fisuras.

Además, de acuerdo al último dato proveído por el ministro de Educación, Luis Ramírez, a mediados de enero de este año se contabilizaban 560 establecimientos educacionales que todavía funcionaban con letrina en el territorio nacional.

El MEC y la vieja promesa de “letrina cero”

A principios del año, en enero pasado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, informaba en contacto con ABC Cardinal, sobre las 560 instituciones que todavía funcionaban con letrinas. Entonces, prometió avanzar con el plan “letrina cero” este 2024.

“Nuestro planteamiento es lograr la letrina cero este año; si llegamos a 300 o 400, estamos bien”, indicó en aquel momento.

“Nosotros estamos decididos a hacerlo, quizá exista en el campo, en el contexto, a veces, dificultades, como que las ciudades a veces no cuentan con el desagüe; a veces otros tipo de acciones que no se prevén y se cree que es el baño nomás y no, porque hay que instalar toda una dinámica de pozo ciego”, había dicho el ministro entonces.

A casi un año de estas declaraciones, la vieja promesa de letrina cero, todavía es eso, una promesa. A finales de setiembre de este 2024, 367 escuelas todavía contaban con letrinas o directamente, no contaban con sanitarios, de acuerdo con datos proveídos por el MEC.

Es decir, al menos hasta setiembre se logró cubrir apenas un poco más de la mitad de lo que se había comprometido el Gobierno, a través de lo manifestado por el ministro Luis Ramírez.