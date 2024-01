MEC: Gobierno insiste con vieja promesa de “letrina cero” en escuelas, pero prioriza alquiler de oficinas

Tal como lo habían prometido todos los ministros de Educación de la era Mario Abdo Benítez (2018 - 2023), el actual Gobierno, de Santiago Peña, repite el compromiso de lograr, desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que todas las escuelas públicas del país tengan baños “modernos”. Sin embargo el plan no pareciera avanzar demasiado en los últimos años.

La semana pasada, en entrevista con ABC Cardinal, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, afirmaba que son unas 2.000 las escuelas públicas que necesitan reparaciones y que hay aproximadamente 560 instituciones educativas que todavía funcionan con letrinas.

El secretario de Estado prometió avanzar en el plan “letrina cero” este 2024. “Nuestro planteamiento es lograr la letrina cero este año (modernizar los baños); si llegamos a 300 o 400, estamos bien”, indicó.

El 25 de noviembre, durante un recorrido por escuelas de Asunción realizado junto con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se le planteó al ministro que la promesa no es nueva.

MEC y el plan “letrina cero” en las escuelas

“Nosotros estamos decididos a hacerlo, quizá exista en el campo, en el contexto, a veces, dificultades, como que las ciudades a veces no cuentan con el desagüe; a veces otros tipo de acciones que no se prevén y se cree que es el baño nomás y no, porque hay que instalar toda una dinámica de pozo ciego y una serie de cosas que, según la ciudad, complejiza la construcción”, dijo el ministro.

“Nos encontramos con este tipo de dificultades, que a veces vos presupuestaste un baño y resulta que no era el baño, había que hacer otro tipo de intervenciones donde ya no se presupuestó, por eso que creo, siempre caemos en ese esquema de no terminar los baños”, agregó Ramírez. Dijo que en esta oportunidad, con el trabajo prometido entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el MOPC, podría cumplirse la promesa.

Pero los números respecto a la cantidad de letrinas no son claros. En julio de 2020, el ministro de Educación, Eduardo Petta, que también prometía “letrina cero”, dijo que había 740 instituciones educativas con letrina en el país. “Sentimos vergüenza, pero eso lleva a una acción”, señaló.

En 2021 había 419 escuelas con letrinas, según el MEC

En setiembre de 2021, la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, reportaba en un informe oficial, 419 escuelas aún con letrinas. Dijo que, entonces, solo Misiones, Cordillera, Central y Asunción ya eran “letrina cero”.

Ahora, vuelve la promesa del gobierno actual que, sin embargo, para este 2024 y pese a contar con una torre propia recién construida -que está vacía-, priorizó la renovación de millonarios contratos de alquiler de oficinas, antes que las refacciones y necesidades que urgen ser atendidas en las escuelas públicas, donde el 23 de febrero, los niños retornarán a clases.