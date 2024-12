Subasta de Costanera: “Nadie en su sano juicio va a comprar”, dice abogado ante “inconsistencias”

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el abogado Enrique Wagener habló sobre el recurso que presentó a la Municipalidad de Asunción para suspender la subasta de un lote de tierras en la Costanera Norte de la capital, que la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez pretende llevar adelante el próximo 18 de diciembre.

Wagener alega que el llamado a subasta está plagado de irregularidades e imprecisiones que hacen pensar que el proceso podría estar direccionado, por lo que presentó a la Municipalidad un “recurso de consideración” señalando las “inconsistencias jurídicas” que detectó.

Explicó que recibió un llamado de “colegas argentinos” -a quienes no identificó por nombre– quienes participaron de la alianza público-privada de desarrollo de la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires (Argentina) en 1990 y están interesados en implementar un proyecto en la Costanera de Asunción, desarrollado con el Banco Mundial.

Afirmó que esos interesados argentinos le pidieron realizar la debida diligencia para determinar si era viable participar, porque “parece medio raro como está”, y fue al realizar esas indagaciones que encontró “ciertas condiciones que no estaban previstas en lo que establece el Código Procesal Civil”.

Información publicada por Municipalidad es “difusa”

Señaló que la Municipalidad “se agarra supletoriamente” de un artículo que trata de subastas judiciales, no privadas ni públicas, cuando en realidad el proceso debería regirse por la Ley de Contrataciones Públicas, y señaló que el llamado ni siquiera cumple con lo que establece el Código Procesal Civil, que exige que “deben estar los lineamientos claros y concisos”.

Wagener cuestionó que la información de la subasta publicada en medios de comunicación no incluye cuentas corrientes catastrales independientes para los dos lotes en que será fraccionado el terreno municipal a ser vendido.

“Mientras no tengas ese trámite, por más de que tengas aprobación municipal, no estás dando información correcta, la información que publicaron en los diarios es difusa y no reúne los requisitos establecidos en la ley”, subrayó.

“Deben asignarles cuentas corrientes catastrales a los desprendimientos, previa aprobación (del Servicio Nacional de Catastro), posiblemente se deba hacer una mensura judicial (...) y ahí recién pueden llamar a subasta”, añadió.

“No está definido el terreno”

Wagener insistió en que la situación indefinida de las cuentas catastrales significa que no hay linderos “claros y concisos” dentro de la subasta, que “no está definido el terreno”.

De hecho, indicó que en la página web de Catastro la matriz del terreno en cuestión figura con una extensión de 7,5 hectáreas, no de seis.

Comentó también que la Municipalidad aún no le dejó ver el título del terreno como solicitó.

“Nadie en su sano juicio va a comprar algo así”

El letrado afirmó que, en las condiciones actuales del llamado, un participante que gane la subasta se expone a que el terreno sufra cambios a futuro, lo que dificultaría el desarrollo de su proyecto.

Además, corre el riesgo de que una futura administración municipal presente una demanda y se anule el acto de subasta.

“Nadie en su sano juicio va a comprar algo así”, expresó.

Afirmó que está en contacto con gente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores, que está analizando sumarse a su pedido de suspender la subasta.

“Están todos pichados, dicen que parece direccionado”, dijo.

La respuesta de “Nenecho”

Wagener comentó que el intendente Rodríguez le escribió vía WhatsApp para cuestionarle la presentación del recurso de consideración y, ante el señalamiento sobre las cuentas corrientes catastrales, respondió que “se va a hacer después”.

Además, el abogado dijo que el intendente le manifestó que “no vas a ganar” el amparo.

El abogado explicó que la Municipalidad de Asunción tiene 20 días para contestar el recurso de consideración que presentó.

Sin embargo, señaló que ese plazo se extiende más allá de la fecha de la subasta, el 18 de diciembre, por lo que está analizando la posibilidad de solicitar una medida cautelar para frenarla.