Subasta de Costanera: convocatoria de Nenecho no se ajusta a Pliego de Bases y Condiciones

La subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte de Asunción, encarada por el imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), avanza a pasos acelerados, pese a una serie de irregularidades denunciadas por concejales de la oposición. La venta se anunció para el 18 de diciembre y el precio base de los inmuebles, que son dos, suman apenas US$ 22 millones.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) confirmó este miércoles que la Junta Municipal de Asunción no fue notificada oficialmente de las actuaciones del Comité de Subasta, compuesto íntegramente por subordinados del intendente. Entre ellas, de la convocatoria al remate, previsto para el próximo 18 de diciembre.

El concejal opositor reclamó que, pese a que esta obligación está expresamente estipulada en el artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la Intendencia omitió este requisito y la Junta Municipal, el órgano contralor del proceso, se enteró por los medios de prensa.

Asimismo, Grau señaló que el Comité de la Subasta tampoco informó oficialmente cuál fue el procedimiento por el cual se designó a los rematadores públicos que llevarán adelante este proceso. El PBC indica que debió convocarse a los interesados y realizarse entre ellos un sorteo. “Por información pública también se sabe que finalmente los rematadores fueron elegidos a dedo y no por un proceso aleatorio, por un sorteo, lo que llama poderosamente la atención”, indicó el edil.

Subasta de Costanera: Intendencia ocultó información, dice Grau

El concejal Grau además reclamó la actitud de ocultamiento de información de la Intendencia. “Hacia finales de la semana pasada decían ellos que no había nada todavía, que no sabían cuándo se iba a llevar a cabo el remate, que no había ningún tipo de adelanto. Sin embargo, el sábado ya sale en los medios de prensa que estaban llamando al remate”, criticó.

A esto, sumó la falta de aprobación del Plan Regulador, proyecto del mismo intendente, que determinará qué uso podrá tener la tierra subastada. El Plan ni siquiera cuenta con dictamen aprobado por la Comisión de Planificación de la Junta Municipal. “Todos nos preguntamos quién va a ir a pujar a un remate por unas tierras que ni siquiera sabe para qué le pueden servir y, por ende, cuál va a ser su retorno”, resaltó.

El concejal se sumó al reclamo del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) con respecto al breve tiempo existente entre la aprobación de la subasta y la fecha fijada para el remate, que no supera los 60 días, insuficiente para que un inversionista haga los cálculos de viabilidad de la compra de estas tierras. “Cualquier inversionista serio tiene que hacer un estudio financiero para poder saber en cuánto tiempo va a tener el retorno de todo esto”, remarcó el edil.

“Todo esto genera suspicacia y apunta a que esto ya estuvo armado desde el ‘vamos’, porque por algo vinieron escondiendo toda esta información. Durante todos estos días dijeron que no sabían cuándo se iba a llevar a remate y resulta que ya tenían hasta rematador designado”, insistió.

Gabinete de Nenecho confirma violaciones al Pliego de Bases y Condiciones

ABC consultó al jefe de Gabinete, Nelson Mora, respecto a estos reclamos realizados por los concejales. En una respuesta por escrito, Mora informó que el Comité de Subasta tuvo su primera reunión el 26 de noviembre y que aprobó por unanimidad que el cronograma se inicie con la publicación de la convocatoria, el 30 de noviembre, en los diarios ABC Color, Última Hora y La Nación. Asimismo, se decidió que la fecha de la subasta sea el miércoles 18 de diciembre.

Pese a que el artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones establece que esto debe ser comunicado a la Junta Municipal para “designar a un representante para participar y controlar las actuaciones del acto”, Mora dijo que estas decisiones fueron puestas “a conocimiento del público y autoridades en general mediante las publicaciones” en medios de gran circulación.

El jefe de Gabinete del intendente dijo, además, que la selección de los martilleros se dio en otra sesión, el 27 de noviembre. “A partir del estudio del listado de profesionales martilleros alojado en la página web de la Corte Suprema de Justicia, (el Comité) ha realizado un análisis exhaustivo de perfiles, referencias y experiencia de cada profesional”, aseveró.

Sin embargo, el Pliego de Bases y Condiciones señala en el artículo 15 que esta designación debía hacerse “a través de un sorteo en el que podrán participar los martilleros que se encuentren habilitados en la lista de la matrícula de la Corte Suprema de Justicia”. Para ello, el Comité debía “establecer los requisitos y realizar la convocatoria a los Rematadores Matriculados de la Corte Suprema de Justicia”, cosa que no se dio.

Contradicciones del jefe de Gabinete

Mora había dicho a ABC, el jueves 28 de noviembre -dos días después de la primera reunión del Comité-, que todavía no había avances en el proceso de subasta. “Todavía no tenemos fecha (para la subasta); la forma; y estamos trabajando en el Comité que el Pliego designa”, había señalado. Dos días después, el sábado, la Municipalidad ya anunciaba el remate en los medios de prensa escrita.

Los rematadores designados a dedo fueron Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter E. Ayala. El porcentaje de comisión para ellos es del 6% del valor de venta, con gastos incluidos, por lo que los rematadores de la fracción A1 cobrarían como mínimo G. 3.720.799.909, mientras que los de la fracción A3 llevarían como mínimo G. 6.770.967.945.

Según la convocatoria publicada, la fracción A1, conocida como “el autocine”, está ubicada sobre la avenida José Asunción Flores, Costanera Norte, casi General Santos. Con una superficie de 2 hectáreas con 1.980 metros cuadrados, tiene un precio base de venta de G. 62.013.331.828. La fracción A3, de 4 hectáreas, tiene un precio base de G. 112.849.465.752. Este lote está ubicado sobre la avenida General Santos casi avenida José Asunción Flores, Costanera Norte, detrás de las viviendas sociales conocidas como “casitas de colores”.

Una subasta en tiempo récord y la crisis financiera que enfrenta Nenecho

La subasta se realizará en un tiempo récord, de 60 días desde la fecha en que Nenecho presentó el PBC a la Junta Municipal, pero además, la convocatoria se hizo sin que esté definido el uso del suelo a venderse y sin ningún tipo de inversión de desarrollo urbano que permita aumentar el valor de los inmuebles. Además, no está definido en detalle cómo se empleará el dinero producto de la venta. El PBC determina que será en pago de deudas e inversiones, pero no detalla cómo ni en qué porcentajes.

Mientras Nenecho apura la subasta, su administración se encuentra en crisis financiera. Solo a la Caja de Jubilados debe más de G.13.000 millones. Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1. 800 millones.