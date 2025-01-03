Atención viajeros: ¿Dónde se expide el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla?

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) recuerdan que las personas que están planeando salir del país para tomarse unas vacaciones, deben tener en cuenta que existen ciertos países y regiones consideradas zonas de riesgo para la fiebre amarilla. Para viajar al exterior, es exigencia contar con el Certificado Internacional de Vacunación contra la enfermedad vírica aguda.

Desde Salud Pública resaltan que con la presentación del citado documento, se autoriza el ingreso y salida del país a los viajeros nacionales y extranjeros hacia las zonas de riesgo. Las áreas de cuidado son algunos estados de Brasil y algunas ciudades de Colombia, Bolivia, Guyana y Perú.

“La exigencia fue establecida para impedir la reintroducción al país de la fiebre amarilla, enfermedad con alta mortalidad que circula en varios países de la región, por lo que es imprescindible estar vacunado”, expresaron desde la cartera sanitaria.

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Zonas de riesgo de la fiebre amarilla

Brasil: Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul y Roraima.

Bolivia: Santa Cruz.

Colombia: Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, Vaupés y Tolima.

Guyana: Boa Vista y Siparuni.

Perú: Huánuco, Junín, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

¿Dónde se expide el Certificado Internacional de Vacunación?

Desde Salud Pública resaltan que el Certificado Internacional de Vacunación se expide de forma gratuita y se puede obtener en varios puntos del país.

El formato físico del documento, que es obligatorio presentar para salir o entrar de Paraguay, se puede gestionar en:

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Hospitales los regionales de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Capital.

Hospitales distritales del departamento Central

Vacunatorio Central – Asunción (Brasil c/ Pettirossi, al costado del Ministerio de Salud).

Para generar el certificado electrónico se debe contar con identidad electrónica desde el portal www.paraguay.gov.py.

Desde la cartera sanitaria resaltan que el documento no requiere visación y nadie está obligado a realizar trámite de autenticación.

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¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?

La población de 1 a 59 años que aún no cuenta con la dosis antiamarílica debe vacunarse como medida de protección antes de salir del país. No obstante, se resalta que una dosis de la vacuna brinda inmunidad de por vida contra la enfermedad; es decir, que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida.

La dosificación del biológico se debe efectuar al menos 10 días antes de viajar.