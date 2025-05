Jubilados de la Caja Municipal se manifiestan y exigen acción a fiscales ante irregularidades administrativas

Jubilados de la Caja Municipal se manifestaron esta mañana frente al local de Delitos Económicos, exigiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto, ante las denuncias de irregularidades administrativas que involucran a las actuales autoridades de la Caja Municipal.

Gladys Galeano, del Sindicato de la Municipalidad de Asunción, comentó: “Estamos acá porque, evidentemente, los fiscales no hacen su trabajo. Porque si lo hacían, esta gente que está actualmente dentro de la Caja Municipal ya no iba a estar. En el 2019 se anularon esas elecciones, pero continúan atornillándose en la silla, simplemente porque los senadores corruptos les siguen apañando”.

Luego sostuvo: “Es imposible que haya justicia en el Paraguay. Silvio Corbeta (fiscal de Delitos Económicos) hace cinco años tiene una denuncia que hizo la Contraloría de la República, que encontró una malversación de 35 mil millones de guaraníes. Hoy día, en setiembre del 2024, la Contraloría encontró un daño patrimonial de 279 mil millones de guaraníes”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si en su momento, Silvio Corveta hacía su trabajo, nuestra caja no iba a estar vacía, así como está. En la devolución de aportes se robaron más de 18 mil millones, falsificando firmas de compañeros. En el tema de préstamos fantasmas, que le dieron a los políticos y que no devuelven”.

Lea más: Déficit de G. 20 mil millones registra la Caja Municipal de Jubilados

“Los jubilados hace tres meses que no cobran. Estos políticos están haciendo lo que quieren y es momento que la ciudadanía, que los compañeros se levanten, porque este gobierno está haciendo lo que quiere”, indicó la integrante del Sindicato de la Municipalidad de Asunción.

“Yo me pregunto qué van a hacer los fiscales. ¿Por qué Silvio Corveta no da un paso al costado si está tan presionado para no hacer algo con el tema de la corrupción y la malversación que encontró la Contraloría?”, finalizó.