Sale “agua verde” de la planta de tratamiento de la Essap en Oviedo, denuncia intendente

El intendente de Nueva Londres, Eligio “Manolo” Solís pidió a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) explicaciones sobre la decisión del Gobierno de enviar desechos residuales del Gran Hospital de Coronel Oviedo a la planta de tratamiento de la Essap.

Destacó que si bien su ciudad no consume el agua producida allí, el agua supuestamente tratada en esa planta termina en los arroyos de su ciudad.

“Se dio una solución a los ovetenses y ahora se nos tira a nosotros, sin saber cómo va a ser el tratamiento de esos residuos”, lamentó.

Explicó que la planta de tratamiento está en Oviedo pero en el límite con Nueva Londres. “Lo que se tira ahí, se va al arroyo Espinillo de Oviedo y desemboca en el arroyo Hugua Jere de Nueva Londres”, precisó.

Afirmó que él es testigo de que la Essap no procesa correctamente los residuos en esa planta. “No se hace bien el tratamiento, somos testigos, tenemos fotos, videos de cómo sale el color verde de esa planta de tratamiento”, denunció.

El intendente agregó que los productores de su ciudad usan el agua que pasa por ese arroyo. “Y no pueden ni vender las gallinas, no pueden llevar a vender en las ferias porque dicen que toman agua contaminada, supuestamente tiene que salir agua cristalina, pero no sale agua cristalina”, declaró.

Finalmente, dijo que su reclamo principal es que nadie se comunicó con su Intendencia, pese a que Nueva Londres será directamente afectada.

“Yo no sé si la Essap va a decir que se va a invertir para que sea más grande la planta de tratamiento, pero ahora no tenemos nada; estoy pidiendo información para tranquilizarle a mi pueblo (...) No quiero llegar a la manifestación, pero la gente está pendiente de lo que yo les diga y ahí vamos a movilizarnos. Ojalá podamos tener una mesa de diálogo y ahí buscar una solución”, finalizó.

Antecedentes en la misma planta

A mediados del año pasado, se registró la mortandad de cientos de peces en esta misma planta de tratamiento de la Essap. Los técnicos del INTN habían tomado muestras del agua, que salía realmente turbia, y la Fiscalía del Medio Ambiente realizó un operativo.