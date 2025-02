Por inacción del MP, proceso a auxiliar fiscal sorprendida con camioneta robada queda en el opareí

Por inacción fiscal, al penal de garantías Raúl Florentín no le quedó otra alternativa que otorgar el sobreseimiento defintivo a la auxiliar fiscal Claudia Guillén y a su padre, Ramón Alberto“Monchi” Guillén Ortiz, en el proceso penal que ambos afrontaban por el supuesto hecho punible de reducción. Esta causa se inició en el año 2023, cuando la funcionaria del Ministerio Público fue sorprendida con una camioneta robada, durante un control policial de rutina.

Todo empezó el domingo 12 de marzo de 2023, en horas de la siesta, cuando patrulleros del departamento Control de Automotores de la Policía Nacional interceptaron sobre la avenida Madame Lynch casi Autopista, una camioneta Toyota Hilux blanca, modelo 2016 con matrícula AAFT 303, que a simple vista los uniformados descubrieron que era apócrifa.

Cuando los uniformados hicieron la señal para que la conductora del vehículo se detuviera, esta hizo una hábil maniobra y eludió a los uniformados y emprendió una huida. Esta acción desató una persecución, que se extendió hasta la Costanera de Asunción, donde los agentes de Control de Automotores con apoyo de otras unidades lograron alcanzar y detener a la funcionaria, que en todo momento se resistió al procedimiento y arremetió verbalmente contra los intervinientes.

Camioneta utilizada por auxiliar fiscal fue robada en Joinville, Brasil

La conductora del vehículo fue identificada como la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén, quien al momento de su detención se identificó como asistente fiscal. Constatada la situación irregular de la camioneta, esta fue trasladada hasta la base de Automotores, en Lambaré, donde la funcionaria junto con su madre Sergia Adolfina González Duarte nuevamente agredieron verbalmente a los oficiales y esta vez hasta con escupitajos.

Todo el procedimiento fue filmado por los uniformados y rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Los agentes de Control de Automotores confirmaron luego que la camioneta Toyota Hilux incautada fue denunciada como robada el 26 de noviembre del 2022, en el municipio de Joinville del estado de Santa Catarina, Brasil, por su propietario Patricio Cardoso. En tanto que la placa AAFT 303, que portaba el vehículo corresponde a una camioneta de similares características, modelo 2021, registrado a nombre de la empresa NJA SA de Asunción.

Fiscalía, “tibia” desde el inicio del proceso a Claudia Guillén

El caso estuvo inicialmente a cargo del fiscal Óscar López Laterza, quien tuvo una tibia actuación en su momento, pues tras recibir la comunicación fiscal, dispuso la liberación de la funcionaria. Recién al día siguiente del hecho ordenó la detención de Guillén, a quien imputó por supuesta reducción y resistencia, pero no pidió medida alguna para la mujer.

Claudia Guillén se presentó, el martes 14 de marzo de 2023, en la comisaría 10ª de Asunción, acompañada de su abogado defensor, y quedó detenida en la sede de la Policía Urbana y Turística. Posteriormente, el juez de Garantías ordenó su prisión preventiva en la dependencia policial.

El viernes 17 de marzo del mismo año, el juez Raúl Florentín revocó la prisión preventiva y otorgó el arresto domiciliario a la auxiliar fiscal de 30 años, bajo una fianza real de G. 1.000 millones, correspondiente a un inmueble. El 20 de abril de 2023, el magistrado dispuso su libertad ambulatoria, pero ratificó la fianza.

Prórroga, sobreseimiento provisional y acusación

Posteriormente, fueron incluidos en el proceso el padre de la funcionaria, Ramón Guillén, y al escribano Julio César Carrillo, por supuesta reducción y producción de documentos no auténticos. El proceso continuó y en setiembre de 2023 (plazo con prórroga de dos meses incluida) la fiscala Karina Caballero solicitó el sobreseimiento provisional de la auxiliar fiscal, procesada por reducción.

La agente fiscal explicó que aún faltaba realizar diligencias varias para confirmar la participación de los procesados en los hechos imputados, como la pericia caligráfica y documentológica de la escritura pública, presuntamente apócrifa, porque dicho documento no había sido remitido al Ministerio Público por el escribano Julio Cáceres.

El juez Florentin se opuso a dicho requerimiento, pero este fue ratificado por la Fiscalía adjunta Patricia Rivarola, así que el magistrado no tuvo otra salida que conceder la petición del Ministerio Público y el 7 de diciembre de 2023, otorgó sobreseimiento provisional a los procesados.

Un año después, el fiscal Mario Antonio Amarilla Alem solicitó la reapertura de la causa y presentó acusación contra los Guillén por reducción.

En la audiencia preliminar realizada hoy, la fiscala Caballero se ratificó en la postura de su colega Amarilla, es decir, en la acusción y pedido de juicio oral y público. El escribano Cáceres solicitó suspensión de la audiencia, por lo que su situación será objeto de estudio en una ocasión posterior.

Fiscalía no realizó “ni un solo acto investigativo”

Por su parte, los abogados Víctor Gulino y Cristóbal Cáceres, defensores de padre e hija, en ese orden, plantearon sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, precisamente basados en la inacción fiscal. Para el efecto, Cáceres Frutos desistió del criterio de oportunidad ofrecido anteriormente y Gulino hizo lo propio, respecto al pedido de suspensión condicional del procedimiento inicialmente presentado a favor de su defendido.

“Conforme VS podrá observar en la carpeta fiscal desde dicha resolución judicial hasta el requerimiento de acusación presentado el 06/12/2024 el Ministerio Público no ha realizado una sola diligencia, reitero, ni un solo acto investigativo de aquellos que habían sido señalados por la fiscalía adjunta y que de alguna manera podrían hacer variar el estado de duda que a esa altura procesal existía sobre mi defendida y que motivara el sobreseimiento provisional (...)”, resaltó Cáceres.

“(...) no es cierto que haya algún obstáculo insalvable o que exista insuficiencia de pruebas en el hipotético caso que sea necesaria alguna pericia dicha pericia (la que fuese necesaria) y a criterio del tribunal de sentencia podría incluso ser realizada en juicio oral y público. En el tiempo en que la fiscal adjunta había solicitado el sobreseimiento provisional existía un estado procesal de cosa que actualmente ya no existe (elementos de convicción concretos que se esperaba incorporar). Creemos que las pruebas que se han presentado por esta parte son suficientes para validar la hipótesis del Ministerio Público”, argumentó la fiscala Caballero, al persistir en su pedido de juicio oral y público para los Guillén.

Sobreseimiento definitivo, por inacción fiscal

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado resolvió otorgar el sobreseimiento definitivo a Claudia y Ramón Guillén, tras constatar el incumplimiento de los actos investigativos a la que estaba obligada la Fiscalía, de conformidad con lo establecido en el Auto Interlocutorio N° 1.140 del 7 de diciembre de 2023.

A continuación, transcribimos parcialmente los argumentos del magistrado:

“(...) cabe destacar que dicha acusación fue presentada utilizando los mismos elementos probatorios que ya habían sido valorados previamente y, por lo tanto, carece de fundamento suficiente para sostener la apertura a juicio. En este contexto, esta Magistratura cree pertinente el estudio del incidente de sobreseimiento definitivo planteado respectivamente por la defensa técnica de los imputados Claudia Giselle Guillén González y Ramón Alberto Guillén Ortiz, quienes solicitan la aplicación del Art. 359 Inc. 2º del C.P.P.”.

Ahora bien, en base al análisis exhaustivo de estos autos, así como de las circunstancias particulares del caso, cabe señalar que, en el presente proceso, no solo persiste un estado de duda insuperable respecto de la participación de los imputados Claudia Giselle Guillén González y Ramón Alberto Guillén Ortiz en el hecho punible que se les atribuye, sino que además se observa que el Ministerio Público no ha realizado ninguna de las once diligencias previamente ordenadas por el Juzgado en el citado auto interlocutorio. Esta inacción resulta determinante, ya que imposibilita la incorporación de nuevos elementos probatorios que puedan modificar o superar el estado de duda razonable en el cual se encuentra el proceso que nos ocupa”.

Las diligencias que no fueron realizadas

