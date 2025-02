Docentes recurren a alargues para mantener aulas con energía eléctrica mientras las autoridades ignoran pedido de solución

El Centro Integral de Educación Especial Don Héctor Duarte de la capital de Misiones se encarga de impartir enseñanza a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Además recibe el servicio de apoyo educativo en estimulación temprana, psicomotricidad y lenguaje, así como apoyo a la dificultad de aprendizaje. Cuentan igualmente con el servicio para personas con discapacidad auditiva y visual, entre otros.

Sin embargo, la institución enfrenta dificultades en el sistema eléctrico desde hace tiempo. A consecuencia del deterioro del cableado, varias salas de clases, están sin energía eléctrica, y los docentes, junto con la directora, tienen que ingeniarse para hacer llegar este servicio a estos lugares.

En ese sentido, la directora Daisy Aranda mencionó que es una problemática que vienen arrastrando desde hace años y que ya han tocado varias puertas de diferentes instituciones, como la Municipalidad, la Gobernación e incluso la Entidad Binacional Yacyretá, pero hasta hoy no han recibido ninguna respuesta.

Con alarge hacen pasar de un sector a otro la electricidad en el Centro Integral de Educación Especial Don Hector Duarte de Misiones.

“La dificultad en el sistema eléctrico es una problemática que venimos arrastrando hace varios años. Ya hicimos nuestros pedidos, tocando miles de puertas en busca de una solución y hasta ahora solo han venido a ver nuestra situación, pero sin respuesta alguna”, dijo.

Explicó que este año volverán a actualizar los pedidos de reparación, ya que el sistema de cableado ya no funciona, no aguanta nada e incluso, ya quemó varios artefactos, como focos, fluorescentes y otros aparatos, los cuales no podemos cambiar porque rápidamente se vuelven a dañar.

Según comentó, de acuerdo con unos técnicos que verificaron la condición eléctrica de esta institución, los cables ya están totalmente sulfatados y deben ser reemplazados en su totalidad. Actualmente, un bloque está completamente sin energía eléctrica.

“Nosotros, para poder solucionar este inconveniente, estamos instalando alargues para hacer pasar la energía eléctrica a las diferentes salas que tienen problemas. Sin embargo, esto es algo muy peligroso, porque estamos dejando de prestar atención a nuestros chicos que asisten con nosotros”, manifestó la directora.

Denuncian falta de respuesta del MEC

Añadió que ellos están realizando los pedidos a través de microplanificación, pero se encuentran con el problema de que no pueden ser asistidos por este sistema, ya que el título de propiedad de la institución aún no está a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y esa es la razón por la cual no pueden recibir ayuda.

“Siempre los pedidos se han presentado a través de microplanificación, pero el inconveniente es que actualmente el título de propiedad aún no ha llegado a manos del MEC por falta de pago para retirarlo de la escribanía. Todos los trámites documentales ya están hechos, pero falta abonarlo, y ese sería el inconveniente para que nos puedan ayudar”, según nos indicaron.

El Centro Integral de Educación Especial Don Héctor Duarte cuenta con varios equipamientos que no pueden ser utilizados a consecuencia de esta problemática, como acondicionadores de aire para cada sala, el carro tecnológico y otros aparatos del área de fisioterapia, los cuales, si se conectan, corren el riesgo de dañarse.

De acuerdo con las matriculaciones del 2024, en la institución asisten más de 70 chicos de diferentes puntos del departamento, como Santa María, Santiago, Villa Florida, San Miguel, San Ignacio y, por supuesto, San Juan Bautista.

“Apelamos nuevamente a nuestras autoridades para que nos puedan asistir en la reparación del sistema eléctrico y así brindar una buena atención a los chicos que asisten con nosotros. No vamos a parar, vamos a seguir con el trabajo, y Dios quiera que no suceda nada malo”, concluyó Daisy Aranda.