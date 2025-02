Persisten quejas por falta de medicamentos en Caacupé

Laura Martínez, oriunda del barrio Yvoty de Caacupé, manifestó su preocupación por la escasez de medicamentos en el Hospital Regional ya que desde hace un mes no se provee la amlodipina y enalapril que son esenciales para las personas que sufren de hipertensión.

La denunciante indicó que normalmente el 5 de cada mes iba a la farmacia del hospital local para retirar los medicamentos, pero desde hace un mes no lo consiguen. Dijo que su madre padece de hipertensión y depende exclusivamente de las medicinas que le solía proveer el hospital para tratar su enfermedad.

Martínez dijo que es preocupante la situación que se tiene en el centro asistencial, pues muchas familias que son de escasos recursos económicos no tienen de donde sacar para comprar los remedios y la están pasando muy mal.

“Mi mamá tiene 62 años y no puede esperar tanto tiempo para que se traiga sus medicamentos. Anteriormente el 5 de cada mes ya nos daban y ahora no hay, y no sabemos que pasa porque en la farmacia no nos dan explicación. Pedimos a las autoridades que nos ayuden y pongan una solución”, lamentó la ciudadana.

La denunciante resaltó que cuando no consiguen los remedios para su madre se ven obligadas a ir a buscar en los hospitales aledaños, donde también se repite el mismo problema, ya que no se puede adquirir la cantidad necesaria porque las medicinas para pacientes hipertensos son los más demandados.

La amlodipina de 10 mg una caja cuesta Gs.140.000 y el enalapril de 20 mg una caja tiene un costo de Gs. 45.000. Estos medicamentos escasean en el Hospital de Caacupé y en los centros asistenciales cercanos.

El Parque Regional recibió insumos, pero no abastecen

El doctor Ranulfo Correa, director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, mencionó que el Parque Regional ya recibió insumos de medicamentos este mes por el monto de 2.560 millones aproximadamente.

Detalló que se cuenta con un calendario de entregas de medicamentos que manejan por distrito para facilitarlos a 69 centros asistenciales del departamento de Cordillera.

“Desde el 4 de febrero se entregaron los medicamentos a la gente de Piribebuy, el 5 a Eusebio Ayala, el 6 se hizo la entrega al Hospital de Caacupé, el 7 en Altos y de a poco se va distribuyendo a todos”, explicó.

Con respecto a la queja de la gente por la falta de remedios para pacientes hipertensos el doctor Correa reconoció que hay una alta demanda de medicinas para los mismos, y es por eso que muchas veces se terminan rápidamente. Aseguró que cuando hay faltantes de inmediato se vuelve a solicitar al Ministerio de Salud.

Enfatizó que el Hospital de Caacupé recibe a más de 2.800 pacientes que llegan de distintas ciudades del departamento de Cordillera, y resaltó que es por eso que en ocasiones no dan abasto. Sin embargo reiteró que trabajarán para mejorar en ese aspecto y mejorar la atención a las familias.