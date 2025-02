PMT no sancionará cruce en luz amarilla hasta que se implementen las “bodycams”

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Municipalidad de Asunción Marcos Maidana, indicó que por el momento no se sancionará a los conductores que pasen la luz amarilla en el tránsito.

La sanción no será aplicada hasta tanto no se disponga de la tecnología que se planea implementar para que los agentes de la PMT monitoreen digitalmente y en tiempo real a los infractores del tránsito.

Esta tecnología consiste en cámaras corporales, más conocidas como “bodycams”, que permitirán a los agentes registrar en video todos los procedimientos e intervenciones que realicen.

Junta aprobó modificación

Marcos Maidana, director de Policía de Tránsito de Asunción, detalló que la Junta Municipal de Asunción aprobó una modificación de la ordenanza 92/2023, para que a partir de la fecha no se sancione la luz amarilla en la ciudad de Asunción.

Antes de esta modificación, pasar la luz amarilla era considerado una falta grave, pero así como está la ley ahora no habrá contravención.

En tanto, pasar la luz roja siempre seguirá siendo una falta grave.

Pasar luz amarilla volverá a ser una falta una vez que se implemente la tecnología que se tiene proyectada para que los controles ya no sean solo según el testimonio de los inspectores, sino que queden registrados digitalmente.

Se busca que existan pruebas de infracción

Según el inspector, lo que se busca es que exista una prueba irrefutable de la infracción, y ya no se caiga en “dimes y diretes” entre el ciudadano del agente.

Señaló que lo que verdaderamente se busca es respetar las leyes de tránsito para salvar vidas, y no solo sancionar la infracción.

Enfatizó que a partir de las nuevas tecnologías, se busca transparentar procedimientos, tanto para el uniformado como para la contraparte.

La semana pasada se tuvo una reunión en la Junta Municipal en la que se realizaron algunas modificaciones a la ordenanza y se establecieron los equipos que comenzarán a probar la nueva tecnología. Comenzará la experimentación la policía motorizada, y luego las distintas unidades operativas.

Implementación “no es algo improvisado”

Aclaró que esta nueva tecnología “no es algo improvisado”, sino que llevará ciertos procesos y reglamentos.

“La Patrulla Caminera y otros municipios intentaron y no hubo eco favorable porque no tenían marco legal. Hoy existe, y ayudará a asuncenos y no asuncenos a la transparencia”, expresó el funcionario.