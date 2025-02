Queman puente de madera en Isla Umbú

En horas de la madrugada de ayer, miércoles 12 de febrero, un puente de madera ubicado en la compañía Takuru Pytã, en el camino que conecta Isla Umbú con Mayor Martínez, fue incendiado por personas aún no identificadas, de acuerdo a un informe de la Policía Nacional.

Aunque la pasarela ya no estaba en uso tras la habilitación de una vía alternativa por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las autoridades locales y la comunidad consideran el incidente como un delito grave contra el dominio público.

Denuncia y primeras investigaciones

El intendente de Isla Umbú, Jorge Marecos (PLRA), confirmó el hecho y expresó su preocupación por el ataque a una infraestructura pública, calificándolo como un acto de vandalismo. La información sobre el incendio fue proporcionada por un vecino de la zona alrededor de las 7:00 de la mañana, quien alertó a la Policía Nacional al descubrir los restos quemados del puente durante un recorrido por su propiedad.

De acuerdo con el informe de la Dirección de la Policía Nacional en el departamento de Ñeembucú, el agricultor Juan Manuel Alviso Vázquez, de 70 años, y antiguo poblador de Takuru Pytã, fue el primero en notificar el suceso.

Según su testimonio, al amanecer del miércoles encontró el puente totalmente consumido por las llamas, indicando que el incendio habría ocurrido durante la madrugada.

El fiscal a cargo del caso, Jorge Encina, ordenó que los antecedentes sean elevados a la Unidad Fiscal correspondiente para iniciar una investigación exhaustiva. Asimismo, el hecho fue comunicado al encargado del MOPC en el distrito de Desmochados, ingeniero Pedro Cantero, para evaluar posibles daños a la infraestructura pública.

Impacto en la comunidad

Aunque el puente ya no era utilizado debido a la apertura de un paso alternativo por el MOPC, su destrucción ha generado incertidumbre y temor en la población de Isla Umbú.

El intendente Jorge Marecos (PLRA) señaló que aunque el puente no cumplía actualmente una función vital en el tránsito de la zona, su destrucción representa un atentado contra el dominio público. “Se trata de un acto de vandalismo que no podemos tolerar en nuestra comunidad. Ya hemos pedido a las autoridades competentes que investiguen a fondo este hecho”, afirmó.

Hasta el momento, no se han identificado a los responsables ni se han establecido las motivaciones del ataque. Sin embargo, fuentes locales no descartan que el incidente esté relacionado con conflictos de intereses en la zona, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Ante el suceso, la Policía Nacional ha intensificado las patrullas en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. Además, se han realizado operativos de vigilancia en caminos aledaños con el objetivo de identificar a posibles sospechosos.

Asimismo, las autoridades locales enfatizaron que el tránsito en el área no se verá afectado, ya que el puente incendiado había sido reemplazado previamente por una estructura alterna construida por el MOPC.

Mientras tanto, la población quedó consternada por lo ocurrido, reclamando justicia y medidas más estrictas de seguridad para evitar futuros actos de vandalismo que atenten contra el patrimonio público y la tranquilidad de la comunidad.

El seguimiento del caso continúa en la zona, con la esperanza de que las autoridades logren identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.