Caacupé: lamentan la tardanza para definir juicio oral del caso María Ramona

La hermana de la asesinada María Ramona, Blanca Cardozo, oriunda de Altos, relató que ella y toda su familia recuerdan con profunda tristeza todo lo que sucedió aquel 2023 como si hubiera pasado ayer. Dijo que solo desean que se haga justicia.

Señaló que las autoridades competentes no están actuando como corresponde debido a que se está tardando demasiado para que se defina la fecha del juicio oral.

Explicó que el pasado 5 de septiembre del 2024 se realizó la audiencia preliminar del asesinato de María Ramona, en el Juzgado de Caacupé. En ese entonces, con su familia estaban tranquilos porque se les había dado como fecha de inicio del juicio el 28 de octubre de ese año, pero se pospuso porque les dijeron que faltaban dos peritos que se enviaron a Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mientras esperábamos esos peritos la abogada de Víctor Cantero, que es Rosalina Delvalle Moudelle, presentó una inconstitucionalidad a la Corte Suprema. No sabemos qué habrá dicho en ese documento porque yo no tengo y por eso hasta el momento no se está pudiendo fijar la fecha para el juicio oral. Nos dicen que se tiene que bajar ese expediente para poder tener una nueva fecha”, indicó.

“Ya pasó mucho tiempo; mi familia y yo nos sentimos tan impotentes por esta burocracia. Queremos que ya se ponga fecha para el juicio oral”, resaltó Blanca Cardozo.

Para más datos, llamamos a la jueza Silvia Cáceres a su número con terminación 171, pero no contestó. También la buscamos en su oficina, donde nos comunicaron que estaba en una audiencia. Estamos abiertos si desea referirse al caso denunciado.

Lea más: Altos: asesinato de Maria Ramona

¿Cómo murió María Ramona?

El 25 de julio de 2023, una comitiva fiscal y policial encontró restos óseos en la cima del cerro Cristo Rey de Caacupé. Al día siguiente, el forense Pablo Lemir confirmó que correspondían a María Ramona Cardozo (37), que estaba embarazada de 8 meses, y según los familiares, el progenitor sería Víctor Cantero. Ella llevaba desaparecida más de 20 días.

Los fiscales encargados de la investigación fueron Carlos Maldonado y Gedeón Escobar.

María Ramona fue quemada en la cima del cerro Cristo Rey de Caacupé. Y, por lo que se pudo observar, el fuego se concentró en su vientre. En el sitio, solo se encontraron los miembros inferiores (ambas piernas), la parte pélvica del tejido blando parcialmente destruida, la columna vertebral, restos de cabello y prendas de vestir de la mujer.

Víctor Cantero, el único sospechoso por la muerte de María Ramona Cardozo, se encuentra recluido en la Penitenciaría de Emboscada. Cuando empezaron las investigaciones del caso de María Ramona, fue imputado por abuso sexual a persona con discapacidad motriz. Luego, cuando se encontraron los restos óseos de la víctima, el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Caacupé, que finalmente imputó a Cantero por aborto agravante y feminicidio.

Lea más: Paraguay registra el mayor aumento en tasa de feminicidios en latinoamérica