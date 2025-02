Chofer, con sobreseimiento definitivo en caso de frustada fuga de “Gordito lindo”

Declaraciones testificales de los agentes del Dpto. De Investigación de Delitos de la Policía Nacional, Crio principal MCP Ignacio Muñoz; Ofic Inspector Cristhian Cohene; Oficial Inspector René Morel, Oficial Iro Marcos Morel; S/O Ppal. Lisandro Benítez; S/O Insp. Marcos Mendez; S/O Inps. Aladino Sánchez; S/O 1ro Claudio Caballero; S/O. Ayudante Hugo Cristaldo, respecto de las labores realizadas en la investigación.