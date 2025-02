Cuatro intendentes de distritos de Paraguarí no rinden cuentas a la ciudadanía

Los intendentes de los distritos de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR); Carapeguá, Luciano Cañete (ANR); Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR); y Ybycuí, María Cristina Servín (ANR), no cumplieron con lo estipulado por la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, modificada por la Ley Nº 5590/2016.

La Normativa Nº 5.590 establece en su artículo primero que los intendentes de las municipalidades deben convocar a audiencias públicas para brindar información al público, a más tardar en la primera quincena de febrero de cada año. En estas audiencias, deben comunicar las actividades y los proyectos ejecutados y en ejecución.

Aunque los otros 14 intendentes de los demás municipios realizaron la audiencia pública, no cumplieron con la obligación de presentar un folleto informativo con la rendición de cuentas, el balance general, el estado de resultados y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal.

Según la ley, el referido documento informativo debe ser enviado por la Intendencia Municipal a las comisiones vecinales y de fomento reconocidas legalmente por el municipio una semana antes de la realización de la audiencia pública. Además, debe estar disponible para los interesados en el local municipal.

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR), manifestó que en la municipalidad están disponibles para la ciudadanía los documentos para su verificación y que se atenderán todas las dudas que puedan surgir por parte de los ciudadanos que no participaron de la rendición de cuentas. Una postura similar fue adoptada por los intendentes de María Antonia; Calos Ledezma (ANR), Mbuyapey; Carlos Rojas (ANR), Acahay, Aldo Lezcano (Alianza) y Escobar, María Cristina Espínola (ANR).

Audiencia tardía

En Carapeguá, el intendente Luciano Cañete (ANR) tiene previsto realizar mañana la audiencia de rendición de cuentas, aunque fuera del plazo establecido. En 2022, los concejales municipales Silvino Silva (ANR), Margarita Miró (PLRA) y Enrique González Quintana (PJ), en sesión de la Junta Municipal, habían dejado constancia en acta de que el intendente local no realizó la rendición de cuentas en tiempo y forma, tal como establece la Ley Orgánica Municipal.

Por su parte, el intendente colorado de Paraguarí, Marcelo Simbrón, indicó que aún no tiene fecha definida para realizar la audiencia, pero que tiene previsto llevarla a cabo esta semana. Aclaró que, según él, no existe sanción por no convocar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín (ANR), se justificó señalando que, por problemas personales, no pudo convocar a la audiencia pública, sin entrar en detalles, pero aseguró que todo está preparado para realizarla esta semana.

Intentamos conocer el inconveniente que tuvo la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), para realizar la audiencia pública, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.