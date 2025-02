Turnos en IPS: de 4.000 citas, solo 600 se confirmaron; pero no revertirán modelo

En enero, el Instituto de Previsión Social (IPS) inició un plan piloto para reducir el nivel de ausentismo de las citas médicas y, que los turnos no utilizados sean redireccionados hacia pacientes anotados en una lista de espera. En los servicios del seguro social, el ausentismo a una cita pautada es del 25%.

Desde el viernes último, el método está vigente oficialmente, por lo que el asegurado con turno en el IPS, debe confirmar asistencia 48 horas antes de la cita pautada. Esto se debe realizar a través del mensaje de texto que el IPS envía al celular del asegurado y, de no recibir respuesta, el sistema cancela automáticamente el turno para que este sea reasignado a otro asegurado anotado en lista de espera.

Juan Carlos Frutos, director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPS, expresó que lamentablemente, de las casi 4.000 citas médicas agendadas para hoy que debían ser confirmadas el viernes último, solo se recibió confirmación de 600 asegurados. Debido al altísimo número de turnos no confirmados ni cancelados, decidieron revertir el sistema para las citas de hoy.

“De todos los turnos agendamos para hoy, que suman casi 4.000, solamente 600 confirmaron asistencia. Ante ese número tan elevado para cancelación automática se revirtió el proceso. Vamos a realizar ahora un análisis, para ver si disminuimos el universo, es decir, tal vez atacar por especialidad o por turno“, indicó.

IPS no revertirá método de confirmación de turnos

Frutos indicó que las más de 3.000 personas con agendamiento para la fecha que no confirmaron asistencia, de igual modo están siendo atendidas según sus turnos, por una “reversión del sistema”.

“Recién al ver que era demasiado grande el número (de asegurados que no confirmaron asistencia) no se hizo el proceso de cancelación y, en conversación con las áreas afectadas y la Gerencia de Salud, se decidió volver a agendarle a todas esas personas. Pero no se va revertir el modelo”, afirmó.

El director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPS agregó: “Vamos a seguir insistiendo sobre el modelo, porque la idea es recuperar esos turnos que no están siendo utilizados. Necesitamos disminuir la tasa de ausentismo al mínimo, porque un turno no utilizado es un asegurado que no accedió a la atención".

Sobre las citas que sí fueron canceladas, Frutos indicó que estos turnos ya fueron asignados a otros asegurados.

Piden la cooperación de asegurados

Frutos remarcó que junto con la Gerencia de Salud están evaluando opciones de por “dónde atacar el problema”.

“Lo vamos a evaluar a partir de hoy. Necesitamos de más difusión y que la gente se sume a este sistema. Si (el asegurado) no va a asistir a su cita médica, lo cancele el mismo 48 horas antes”, pidió.

Frutos continúo diciendo: “Entendemos que algunos no están muy acostumbrados a mirar sus mensajes de texto, pero vamos a seguir insistiendo para llegar a los asegurados, es un proceso”.

El director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPS resaltó que el fin de semana, unas 90 personas que estaban en lista de espera asistieron a recibir atención médica. Indicó que esto fue posible mediante el sistema de confirmación o cancelación de turnos.

“Se les llamó para pedir que confirmen asistencia, porque no se les asigna directamente de acuerdo a la lista de citas programadas“, explicó a ABC.

Frutos recordó que los asegurados con cita médica también pueden cancelar su cita médica a través de MI IPS o llamando al call center. Aseguró que el proceso vía telefónica, en que se elige la opción tres, es rápido y sin esperas.