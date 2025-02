Sospechosa compra de aires acondicionados sin licitación en la Gobernación de Ñeembucú

La Gobernación de Ñeembucú destinó G. 6.684.453.500 para la compra e instalación de aires acondicionados en 203 instituciones educativas del departamento, incluyendo escuelas de nivel inicial, escolar básica, media, formación docente y centros de educación permanente. Sin embargo, la adquisición se realizó a través de una comisión, evadiendo el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), según la denuncia.

El gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR) transfirió directamente en tres ocasiones los fondos al Consejo de Educación Departamental, organismo que él mismo preside, como consta en la planilla del mes de noviembre.

El propio gobernador confirmó la compra de mil aires acondicionados y la reparación de otros 500 equipos por un monto total de G. 6.684.453.500. Sin embargo, no dio a conocer qué empresa fue la proveedora ni el precio unitario de los equipos adquiridos.

Todos los aires instalados en las escuelas y colegios son de la marca Tokyo de 12000 BTU. En comparación, en el mercado local, un aire acondicionado de 12.000 BTU de la marca Tokyo se vende al contado por G. 2.459.000.

Otro aspecto cuestionado es que, según técnicos del sector, la ANDE no fue consultada sobre la carga energética necesaria para la instalación de los equipos en las escuelas. “El sistema eléctrico de las escuelas no está preparado, esto va a saltar toda la llave, no va a aguantar”, advirtió un padre de familia.

Sobre el tema, se intentó contactar con el jefe regional de la ANDE, Óscar Céspedes, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

Estudian ejecución presupuestaria

Consultado sobre el tema a la presidenta de la Junta Departamental, Eleuteria López (ANR), la misma señaló que los ediles están estudiando la ejecución presupuestaria y que tienen tiempo de dictaminar hasta la primera semana de marzo. Agregó que la Comisión Permanente se reunirá el próximo jueves 27 de febrero a las 10:00 y confirmó que las compras de los aires acondicionados se hizo a través del Consejo Departamental de Educación.