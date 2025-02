Cuidacoches pedirán audiencia en la Municipalidad de Asunción para reglamentar el trabajo que realizan

Los integrantes de la Asociación de Cuidacoches de Asunción marchará este miércoles hasta la Municipalidad de Asunción para pedir audiencia con el jefe de Gabinete, Nelson Mora. La intención es establecer una mesa de diálogo para intentar llegar a una solución y continuar trabajando.

“El miércoles vamos a ir a la Municipalidad de Asunción. Mínimo vamos a ser 300 personas o podemos ser más. Nosotros siempre pedimos una mesa de diálogo. Ellos dicen que nosotros no queremos aceptar el trabajo digno, pero ellos siempre nos están mintiendo. ¿Qué trabajo digno se le puede dar a esta gente de avanzada edad?”, señaló Vicente Gómez, integrante de la Asociación de Cuidacoches de Asunción.

Luego añadió: “Nosotros queremos una mesa de diálogo para ver en que podemos ayudar y qué nos dan ellos. Yo creo que lo primero que nos van a decir es que somos unos bandidos, pero no lo somos. Esta gente es humilde y que solamente de esto se mantiene. Nosotros necesitamos un trabajo donde estemos conformes y podamos hacer un trabajo y ayudarle a la gente”.

“Esto es trabajo para nosotros. No tenemos una oportunidad de un trabajo digno porque el Gobierno Nacional no te da la posibilidad de un trabajo digno. Queremos una solución a esta situación, porque viene la Policía, le arrea a la gente y le lleva a la comisaría. Como delincuentes nos están tratando y ya no podemos trabajar”, remarcó Vicente Gómez.

Un trabajo no está reglamentado

“Claro que no está reglamentado y es a eso lo que queremos llegar, a que se reglamente. Nosotros queremos comprarnos para nuestra remera, un carnet que nos identifique bien y que no haya más infiltrados entre nosotros”, comentó.

Seguido dejó en claro: “Queremos una mesa de diálogo, que ellos pongan un precio y que nos digan que si abusamos de ese precio nos sacan a todos. Inclusive, nosotros, entre los compañeros, vamos a hacer lo humanamente posible de hacer que se cumpla lo reglamentado”.

Gómez explicó que son 670 personas están trabajando como cuidacoches entre el centro de Asunción, Carmelitas, las Mercedes y Palacios de justicia.

“El día de mañana, cuando hay votaciones, a los primeros que buscan es a esta gente. Les arrea para ir a votar y luego les deja de lado”, finalizó.