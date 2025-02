Así podés evitar un incendio por sobrecarga eléctrica en tu casa

Reportes de los Bomberos Voluntarios dan cuenta de que desde el comienzo del verano han ocurrido numerosos incendios causados por sobrecarga eléctrica, ya sea en casas o negocios.

El teniente Diego Arrúa, de la 1º Compañía de Bomberos Voluntarios del Paraguay, nos contó que estos percances se deben principalmente a la cantidad de electrodomésticos que la gente conecta en su hogar, sin tener en cuenta la capacidad de tensión que tiene el domicilio.

En verano, el aumento de electrodomésticos tiene que ver sobre todo con acondicionadores de aire y ventiladores, pues la gente busca la manera de mejorar el clima de sus casas. Esto puede deberse también al incremento de miembros de la familia, y la consiguiente necesidad de más equipos de ventilación.

Conocer la capacidad eléctrica de la casa

En estos casos, y como forma de prevención, siempre se debe llamar a un profesional electricista y asegurarse de que la capacidad eléctrica es la óptima.

Si no se sigue este consejo, se puede poner en riesgo no solo los electrodomésticos, que se pueden quemar, sino también un colapso del sistema eléctrico, y un consecuente incendio por sobrecarga o cortocircuito.

Además, se debe realizar un mantenimiento periódico de los electrodomésticos para verificar que su mecánica de consumo esté funcionando correctamente.

Extintor para la casa: una inteligente inversión

Otra buena práctica recomendada por el bombero es la inversión en un extintor de incendios para la casa.

Enfatizó que un equipo matafuego de 3 o 6 kilos puede salvar una numerosa cantidad de bienes materiales e incluso vidas. Explicó que al adquirir un extinguidor, a este se le debe realizar un mantenimiento cada año, verificando su vencimiento.

Aunque no se use, el voluntario subrayó que, el día que se produzca un principio de incendio, la persona agradecerá tenerlo a mano.

“No tenemos la bola de cristal”

Por otro lado, el teniente recordó a la ciudadanía que cuando hay un incendio, se debe llamar al 132 y no simplemente esperar a que los bomberos se enteren por sí solos.

“Los bomberos no tenemos la bola de cristal. Tenemos un nivel de respuesta máximo de 7 minutos, pero si no os avisan no podemos llegar al lugar exacto”, finalizó el teniente Diego Arrúa.