Braquiterapia en el Incan: reactivación de equipo sería recién dentro de tres semanas

Los pacientes oncológicos que acuden hasta el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) para recibir tratamiento de braquiterapia, reclaman desde hace semanas la falta del equipo biomédico, que está averiado desde hace poco más de tres meses. Pese a que existe una tercerización del servicio en el Instituto Codas Thomson, muchos pacientes afirman que no pueden llegar hasta el citado centro de diagnóstico, principalmente por la falta de recursos.

Lea más: Incan sin estudio de braquiterapia hace tres meses; Salud Pública promete reparación de equipo

“Nos mandan ahí (Codas Thomson), pero yo soy de lejos y apenas llego hasta el Incan”, fue uno de los reclamos realizados a ABC por parte de una paciente, quien lamentó los gastos extras que debe realizar para poder recibir tratamiento.

El pasado lunes 17 de febrero, desde el Incan se emitió un comunicado afirmando que la reparación está en curso tras la llegada de los repuestos necesarios desde el exterior. Pasaron nueve días, pero el equipo sigue sin funcionar, según denuncias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La doctora Jabibi Noguera, directora general del Incan confirmó a ABC que efectivamente el único equipo operativo del hospital público registra desperfectos que todavía no logran solucionar.

Braquiterapia en el Incan: activación de equipo recién sería en unas tres semanas más

La doctora Noguera indicó que la reparación del equipo de braquiterapia se está prolongado debido a diversos errores registrados. Afirmó que el proceso de activación se estaría dando recién en unas tres semanas.

Lea más: Incan sin estudio de braquiterapia hace tres meses; Salud Pública promete reparación de equipo

“Saltaron errores. El primer error que fue en diciembre y decía: sensores; se mandó traer y tardó tres semanas (en llegar). Cuando se pusieron los sensores, saltó otro error, que era el motor y así, esperamos otras tres semanas. Ahora se le puso el motor y el equipo está operativo, pero le falta calibración. Para eso se necesita un aparato para medir la cantidad de rayos que sale del equipo. Eso es lo que se pidió ahora", detalló la directora del hospital.

Noguera afirmó que sin la citada calibración no se puede hacer uso del equipo biomédico, ya que se desconoce cuántos electrones va a disparar.

“Esas señales (de error) dan después de que la máquina entra en funcionamiento, no se puede saber todo de una vez; es lo que me explicaron. Vienen de Alemania (los repuestos) y tarda tres semanas (en llegar)”, dijo.

Incan terceriza servicios de braquiterapia

La directora del Incan afirmó que pese a no tener el equipo disponible actualmente, el servicio está siendo tercerizado. Según dijo, al menos unos 80 pacientes ya fueron derivados al Instituto Codas Thomson.

Lea más: Incan “restringe” horarios para entrega de medicamentos y recepción de documentos

“Entiendo la preocupación, pero se les está derivando a todos los pacientes. Yo incluso le dije a los pacientes, que esas personas que tienen problemas para llegar hasta el Codas Thomson, que vengan hasta la dirección del hospital y nosotros le vamos a poner el vehículo para llevarle y para traerle, sin ningún problema", aseveró Noguera.

El 60% de los pacientes, son asegurados del IPS

La autoridad del hospital público contó que el Incan registra una alta demanda en el citado servicio y, que el mayor porcentaje de pacientes son asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Tenemos sobrecarga de pacientes; tenemos muchos pacientes del IPS a los que no se les puede negar (la atención), bajo ningún sentido, porque todos tenemos derecho a la salud. El 60% de los pacientes que se realizan braquiterapia son asegurados del IPS”, aseveró la médica.

Lea más: “Asegurados del IPS también son paraguayos”, dice directora del Incan

Noguera reiteró: “Esa gente que no puede llegar al Codas Thomson, que me llame nomás, que me envíe un mensaje. Nosotros le vamos a llevar”.

Intentan levantar equipo desmantelado por exdirector Raúl Doria

En julio del 2024, cuando el Incan estaba a cargo del doctor Raúl Doria, este procedió a desmantelar un segundo equipo de braquiterapia del hospital, que estaba sin funcionar pero a la espera de su fuente de iridio para reactivarse. Doria dijo que el equipo generaba gastos y ya no era de utilidad para el hospital, por lo que sería donado.

El médico fue duramente cuestionado por los pacientes y, tras varias protestas en su contra, renunció en agosto del año pasado.

La doctora Noguera explicó a ABC que ese equipo sigue en el Incan y, que se está investigando para poder reactivarlo. “Estoy tratando de levantar (ese equipo). Estoy haciendo una investigación a ver qué podemos hacer. Desde el año pasado que estoy investigando, todavía no tengo la conclusión”, afirmó.

La directora del Incan aseveró que todas las partes de ese equipo de braquiterapia, están en el hospital. Dijo además que ya se dispone del informe técnico pero que “hay muchas cosas que no puedo llegar al quid de la cuestión”.

Lea más: Incan: denuncian desmantelamiento de equipo de braquiterapia; director promete método menos invasivo

Noguera explicó que además de la fuente de iridio que se debe cambiar cada tres meses, el equipo requiere de mantenimiento además de la autorización de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARNN).

“La gente encargada está viendo exactamente qué necesita, estamos en eso. En el Incan tenemos el espacio para el equipo, tenemos que trabajar con la gente de la ARNN para que ellos me autoricen dónde poner. Todo lo que sea radioactividad, dependemos de ellos”, puntualizó.