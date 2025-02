Caacupé: lamentan la insuficiencia de medicamentos y piden soluciones

Laura Martínez, pobladora del barrio Yvoty de la ciudad de Caacupé, manifestó que la escasez de medicamentos es una constante en el Hospital y solicita una solución para este problema que se repite todos los meses, no solo en el centro asistencial, sino también en las unidades de salud de la zona.

Explicó que lo más preocupante es que ahora que faltan los fármacos no traen la cantidad necesaria.

“Sabemos que sí llegan los remedios, pero lo que pasa es que no alcanza para todos. No puede ser que porque uno no llega a la fecha de entrega ya se quede sin su remedio”, dijo.

Los medicamentos faltantes son los más caros

La denunciante también mencionó que los medicamentos faltantes justamente son los más costosos y son amlodipina una caja se encuentra a Gs. 140.000, losartán una caja se puede adquirir a Gs.60.000 y furosemida una caja que cuesta Gs. 22.000.

Martínez añadió que las autoridades también deben ponerse del lado de los pacientes que muchas veces no tienen la posibilidad de llegar a las fechas de entrega porque se trabaja. Reiteró que ante la alta demanda que tienen estas medicinas se debería de contar con un stock de emergencia para lograr abastecer las necesidades de la gente.

Al respecto desde la dirección del Hospital Regional de Caacupé, el doctor Luis Gómez, indicó que esta es una situación que ocurre cada mes por la alta demanda que se tiene en los medicamentos para pacientes que sufren de hipertensión arterial.

Resaltó que el Hospital de Caacupé recibe a más de 2.800 pacientes que llegan de distintas ciudades del departamento de Cordillera, y la mayoría son adultos mayores que padecen de esta enfermedad. “Es por eso que muchas veces no damos abasto con los medicamentos”, señaló

Pidió a las personas que tengan paciencia y que si pueden traten de ir a retirar sus medicinas en los primeros días de entrega que suelen ser del 1 al 15 de cada mes.

De igual manera aseguró que cuando hay faltantes se solicita de inmediato al Ministerio de Salud que normalmente realiza la reposición en días o semanas.

