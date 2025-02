San Bernardino: denuncian que carteles comerciales son causantes de accidentes de tránsito

Rigoberto Ramírez, poblador de la compañía Matiauda de San Ber, denunció que hoy nuevamente se reportó un accidente de tránsito en la localidad. Esta vez en la vía principal que conduce a la ciudad de Altos.

Relató que esta mañana el conductor de un camión de gran porte cuando iba a cruzar la vía no logró divisar que venía una moto a causa de un cartel y terminó impactando contra una motociclista. Lamentablemente la conductora del biciclo falleció al instante.

El denunciante mencionó que este tipo de situaciones se dan con frecuencia en la ruta principal de la ciudad veraniega y sucede por la gran cantidad de letreros gigantes que se exponen en la vía pública y que dificultan la vista de los conductores.

Añadió que los carteles se deberían de colocar en lugares que no afecten el desplazamiento de la gente para evitar estos hechos tan graves. “Este es nuestro reclamo de todos los días y las autoridades no hacen nada, no nos escuchan”, dijo Ramírez.

Cuestionan irresponsabilidad de autoridades

Otro de los denunciantes es Ronald Galeano del barrio Centro de San Ber, quien manifestó que esto que hoy vemos en San Bernardino es por la irresponsabilidad de las autoridades que priorizan a los empresarios y que la falta de interés de los mismos ya se está cobrando la vida de varios pobladores.

Señaló que lastimosamente se reportan entre tres a cuatro accidentes de tránsito por día por este problema de los carteles. “No es imprudencia de los conductores. La realidad es que no se ve nada en la calle y los motociclistas son los más afectados por eso”, explicó.

“Basta con solo ingresar al centro de la ciudad para ver que cada esquina está llena de carteles. Es imposible cruzar bien al otro lado de la ruta por los espacios que utilizan de la calle ya que no se visualiza bien. Miles de veces ya se le reclamó al intendente y jamás nos hizo caso y mientras tanto siguen habiendo accidentes fatales”, lamentó el ciudadano.

Para consultar sobre el inconveniente llamamos al intendente de San Bernardino Emigdio Ruiz Díaz (ANR) a su número con terminación 912. Pero no recibimos retorno.

Estamos abiertos si es que desea dar su versión sobre la denuncia.

