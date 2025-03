Nobel de la Paz habla en exclusiva con ABC

Testimonio del quien sufrió el horror, un mensaje al Paraguay y a los líderes de todo el mundo.

El Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima se eleva como un recordatorio silencioso del horror que conoció la humanidad el 6 de agosto de 1945 y que cambió la historia del mundo.

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lanzaba esa fecha una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y luego, el 9 de agosto del mismo año, sobre Nagasaki.

El presidente de la organización Hidankyo, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024, Mimaki Toshiyuki (86) concedió una entrevista exclusiva a ABC, en su residencia ubicada en las afueras de la prefectura de Hiroshima, en la que reflexiona sobre el poder del perdón, la resiliencia y la importancia de recordar lo que ocurrió a las 8:15 de la mañana el 6 de agosto de 1945 para que nunca más se repita.

Pese a su corta edad -cuando explotó la bomba nuclear que llevó a su paso a parte de su pueblo y su inocencia, los recuerdos de la fecha marcaron su memoria a fuego. En agosto próximo se cumplen 80 años del fatídico día.

El señor Mimaki Toshiyuki nos abre las puertas de su pequeña sala. Nos esperaba con un té preparado por él mismo. “Vivo solo, es un honor recibirlos”, nos dice, para luego darnos la bienvenida con una reverencia, un saludo tradicional japonés, y nos dice que se sentía un tanto ansioso por la entrevista.

Pregunta por Paraguay, del que tiene escasas referencias. Consulta si nuestro país se sumó al tratado de la no proliferación de armas nucleares y asiente contento cuando le decimos que sí.

Con una sencillez indescriptible nos introduce hacia lo vivido junto a su madre -tras la caída de la bomba atómica- con unas pinturas en las que quedaron plasmadas parte de su testimonio.

Siendo testigo de un momento trágico para la humanidad ¿cómo logró encontrar esperanza y fuerza para seguir?

- Me aferré a la vida. Eramos muy pobres (Japón estaba afectado por la guerra). Cuando era niño mi madre me confeccionaba la ropa con lo poco que teníamos. Con el tiempo formé una familia. Hice todo lo posible para que mis tres hijos terminaran su formación académica e ir a la universidad. Ahora tengo nietos que me rodean. De vez en cuando me siento un poco triste porque ya vivo solo tras la muerte de mi esposa. Tengo que hacer todas las tareas del hogar (comenta entre risas).

En un mundo donde los las tensiones geopolíticas están en auge ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las nuevas generaciones? En especial a las Paraguay y de Latinoamérica.

- Ví la película de Oppenheimer, el hombre que inventó la bomba atómica. Explican allí que la bomba atómica de uranio cayó en Hiroshima y de plutonio sobre Nagasaki. Viendo esta película y pensando en el mundo actual, pienso por qué los seres humanos seguimos queriendo hacer guerras, matar a otros prójimos, destruir las cosas amadas; y por qué no podemos llevarnos bien. Vivir armónicamente.

Ahora, Estados Unidos y China están haciendo una guerra de aranceles y así de diferentes formas estallan guerras en todo el mundo. Tenemos que buscar la manera de llevarnos bien. Pondría a Costa Rica de ejemplo porque tienen un pensamiento muy pacífico. Y creo que Japón o el Gobierno japonés ahora se siente muy tranquilo porque está bajo la protección nuclear de Estados Unidos. Pero, si bien estamos rodeados de países que no son tan amigables con Estados Unidos, ante una eventual acción el campo de batalla necesariamente va a ser dentro de nuestro país. Así que este es mi mensaje para la siguiente generación reflexionen sobre la paz.

¿Cómo un país pequeño como Paraguay puede contribuir con la no proliferación de armas nucleares?

- Está la firma en el tratado de no proliferación de armas nucleares. Es sumamente importante educar a los que tendrán a su cargo la vida de las próximas generaciones con un enfoque para la paz mundial.

¿Qué papel cumple la sociedad civil en la lucha antinuclear?

-Nosotros los hibakushas (sobrevivientes de los ataques) a Hiroshima y Nagasaki, queremos legar a la humanidad un mundo sin armas nucleares y lograr la paz perpetua. En el discurso de aceptación del Nobel de la Paz (el 10 de diciembre pasado) el señor Shigemitsu Tanaka, en presentación de nuestra organización, también se expresó en ese sentido. Necesitamos alzar más la voz, hablar más sobre nuestro deseo de lograr un país y un mundo sin ningún arma nuclea”.

¿Le preocupa el contexto actual?

-Hoy en el mundo existen muchos países de diferentes ideologías e ideas, como Rusia, Estados Unidos, China y Corea del Norte, pero que tienen que entender que pese a pensar distinto el valor de la vida debe ser una prioridad y anteponer el respeto.

¿Qué recuerda del 6 de agosto?

- El día que cayó la bomba a sobre la ciudad de Hiroshima, recuerdo que en la tarde cerca de nuestra casa, pasaban muchos damnificados. Quemados, sin ropa, las pieles asadas por la radiación y el fuego implorando agua. Una mujer pidió a mi mamá que la ayudara a abrir una lada de comida. Las escenas eran horribles a medida que nos acercábamos al epicentro.

Ese día murieron cerca de 80.000 personas. Pero luego eso se fue multiplicando. Los que sobrevivieron y estaban más cerca del epicentro se sobrepusieron de graves quemaduras, pero siguieron con traumas e incluso fueron víctimas de discriminación. Hasta los hijos y nietos de los hibakushas aún sufren discriminación.

Habló de dejar un legado a la humanidad como hibakusha ¿ve a las próximas generaciones comprometidas?

- La edad media de los sobrevivientes es de 85 años, entonces ya se supone que dentro de 10 años nos vamos a quedar ninguno. Nos gustaría que persista en la memoria lo ocurrido. Peroe no sabemos si nuestros hijos o nietos se comprometerán como activistas antinucleares. Por ello desde Hidankyo procuramos que este movimiento sea nacional que todo el pueblo japonés esté consciente de este pensamiento, de la no proliferación nuclear. Es nuestra esperanza. Recientemente fui a Nueva York y Washington DC (EE.UU.). Es un país inmenso y al volver sentí que no pude transmitir lo suficiente el legado que queremos dejar. Así que creo que hay muchas cosas todavía por hacer.

¿Qué mensaje desea transmitir su organización a los líderes para abordar con urgencia la cuestión de las armas nucleares?

- Como aquí tenemos a una persona del Ministerio de Exteriores (de la entrevista participó un representante), me también me gustaría hablar con claridad. Este marzo se realizará una conferencia internacional sobre el Tratado de No proliferación de Armas Nucleares. Nuestro deseo es que Japón también participe como observador. Está pendiente la contestación del primer ministro Ishiba Shigeru. Otros países protegidos como Alemania, Austria o Noruega, sí participan como observadores de esa conferencia. ¿Entonces por qué no Japón?

Nuestros mayor desafío como hibakushas es transmitir el mayor conocimiento posible a las próximas generaciones, mantener la memoria viva, sobre la urgente necesidad de abolir las armas nucleares del mundo.