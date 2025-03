Buses “cero”: esta es la explicación de Cetrapam por la menor cantidad de unidades en feriados

Según el presidente del Cetrapam, César Ruiz Díaz, durante los feriados -como hoy- no hay reguladas de buses, sino que “está determinado como para que salga a operar solamente el 50%” de la flota.

El argumento para operar con 450 buses a lo largo de toda la jornada es que “justamente la gente no trabaja, no va a sus lugares de trabajo y merma la cantidad”, aunque la realidad en la calle es completamente otra, conforme se pudo observar esta mañana y en feriados previos.

De igual manera, el empresario se escudó en que esta no es una decisión de los transportistas, sino que tiene como criterio un análisis del Viceministerio de Transporte (VMT) para que se opere con el 50% de la flota.

“Seguramente se tiene que hacer un análisis del comportamiento en los distintos horarios; puede ser que haya conglomeración en un horario X y se tiene que analizar para ver qué cantidad más se puede soltar a las calles los feriados y domingos. El sector empresarial lo que hace es cumplir lo que está escrito: el 50% de la flota”, reiteró en comunicación con ABC Cardinal.

Larga espera de pasajeros

Sobre la frecuencia de los vehículos -al menos los que corresponden a Cetrapam-, Ruiz Díaz dijo que la espera debe ser de 30 minutos durante los feriados o domingos, un dato que otra vez está completamente alejado de la realidad. Sobre las personas que afirmaron esperar ya más de una hora, dijo que “eso es lo que contaban” y aseguró que las empresas tienen centros de monitoreo para verificar los horarios.

“Las empresas de transporte tiene su propio monitoreo. ¿Por qué no hay más buses? Porque desaparecieron las empresas, han quebrado, han cerrado sus puertas como la Línea 27 y no hay atractivo para que alguien venga a presentar una licitación. Eso es triste y no existe un plan maestro", concluyó.

