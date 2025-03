Horqueta: padres toman escuela básica y bloquean ruta exigiendo la reparación de la institución

La toma de la escuela fue realizada por un grupo de padres de los alumnos quienes están cansados de esperar respuestas de las instituciones para el arreglo de las siete salas de clase con que cuenta la escuela ubicada en el tramo entre Horqueta y Tacuati, en el departamento de San Pedro. También realizaron el corte intermitente de la ruta D030 que cruza frente a la institución.

El año lectivo 2025 empezaron bajo los árboles que están dentro del predio del oratorio “Santo Domingo de Guzmán”, situado a 1.500 metros de la escuela. Se eligió ese lugar porque en las vacaciones, a finales de enero pasado, una parte del techo de la institución educativa había caído.

Ante esta situación se tomó la decisión de clausurar esas salas de clase. Según dijo la directora Clotilde Rojas Martínez, desde hace 20 años viene solicitando que la institución sea reparada, incluyendo en la denominada microplanificación presentada anualmente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los docentes y alumnos apenas aguantaron unos días bajo los árboles y la sombra que da la estructura del oratorio. El excesivo calor impedía poder desarrollar con normalidad las clases, por eso se optó por volver a la institución donde también iban a estar bajo árboles.

Los padres decidieron que sus hijos no ingresen a la escuela ante el peligro de derrumbe del techo de las salas de clase.

Indicaron que la medida continuará hasta que las autoridades educativas y de la zona inicien los trabajos de mejoramiento de la infraestructura inaugurada hace 40 años.

Carteles de protesta

En los carteles que portaban los padres de los alumnos se leían: “Queremos aulas nuevas ya!!!”, “Necesitamos respuestas favorables. Urgente!!”, “Si no hay educación para los niños, no hay paz para el Gobierno”. “Que se derrumbe la burocracia, no la escuela”, entre otros.