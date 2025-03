Reportan incendio forestal de gran magnitud en la Reserva San Rafael

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itapúa Poty, Chester Fischer, comunicó que la compañía combate contra un incendio de gran magnitud que tiene origen dentro de la Reserva San Rafael.

Mencionó que trabajan en forma denodada para sofocar el fuego, que está por llegar a las compañías de Arroyo Claro, Karumbey, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Línea del distrito de Itapúa Poty.

No obstante, afirmó que no tendrán la capacidad de ingresar a la reserva para apagar el incendio principal. Explicó que no hay caminos ni forma para llegar con los equipos necesarios para combatir el fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según estiman, el fuego se inició a mediados de la semana pasada en el distrito de Tava’i, en el departamento de Caazapá, en el interior de la reserva. El incendio habría avanzado entre 500 y 1.000 hectáreas.

Refirió que, gracias al cambio del viento, el fuego no se está propagando de manera rápida, lo que ayuda al trabajo de los voluntarios. No obstante, otras compañías permanecen en alerta por si el fuego supere la capacidad de los bomberos de Itapúa Poty.

Lea más: Mujer parió en el patio de la USF que no estaba abierta en Edelira

Reserva San Rafael

La reserva está ubicada en los departamentos de Itapúa y Caazapá en la Cordillera San Rafael, un levantamiento geográfico en el oriente paraguayo, con elevaciones de hasta 500 metros. Con una superficie de 73.000 hectáreas (730 km²), es el mayor fragmento intercomunicado del originario Bosque Atlántico del Alto Paraná en Paraguay.

San Rafael es el hábitat natural de numerosas especies singulares de la flora y la fauna, y también de las comunidades Mbya Guaraní. En el año 1992, el Gobierno declaró oficialmente la región como zona de reserva.