Directora de la escuela San Jorge reafirma que los padres denunciaron que el “kure caldo” era incomible

Luego de que el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, hablara de motivaciones políticas detrás de la denuncia por el “kure caldo” en la Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, la directora relató nuevamente cómo ocurrió todo el día de la denuncia. Contó que ella no pudo estar ese día por la mañana en la institución y que, apenas llegó, los padres y la vicedirectora le denunciaron la mala calidad de la comida.

“Cuando entré ya me dijeron: ‘Directora, te estamos esperando porque te queremos mostrar la comida’”, indicó. Acotó, en ese sentido, que no se reclamó en ningún momento la presentación, pues el almuerzo llegó en contenedores y una “excelente presentación”.

Lea más: Madres de escuela San Jorge responden a ministros de Educación y Desarrollo Social

Sin embargo, cuando ya no se consumió nada, se cargó los restos en ollas y baldes. “Me mostraron y me dijeron que nadie comió. Fui y estaban en las cacerolas llenas del kure caldo y tachos, que se llenaron porque ese día llegaron siete contenedores de comidas y tenían que vaciar”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La directora agregó que la primera en pedir la cobertura de la prensa fue la mamá de un alumno, quien estuvo en el momento del almuerzo y fue la que grabó el primer video, que se hizo viral.

Desmintió “categóricamente” que haya motivaciones políticas detrás del reclamo, como aseguran las autoridades del Gobierno. Insistió en que el reclamo por la mala calidad fue de los alumnos y padres.

Ese día, dos de los alumnos que consumieron esa comida terminaron vomitando.

Lea más: Hambre cero: docentes denuncian más amenazas y amedrentamientos contra quienes reclaman