Narran cómo fue el parto donde un bebé nació muerto en Hospital de Coronel Oviedo

Evelyn Yanet Sanabria, quien denuncia supuesta negligencia médica del personal de blanco del nuevo Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, luego de que la obligaran a dar a luz de manera natural, pese a que tenía indicada una cesárea, culpando a médicos y enfermeras por la muerte de su bebé, estaba haciendo el tratamiento de la cesárea justamente porque su hijo estaba en una mala posición, según relató Gloria Penayo, cuñada de la mujer denunciante.

“Ella estaba siguiendo el tratamiento para la cesárea, porque su bebé estaba sentado, no puede tener normal, dijo ella, y se fue al hospital a las 4:30. Mi mamá le llevó y ella estaba con mucho dolor”, refirió.

Pese a que tenía la indicación de dar a luz por cesárea, el personal de blanco le dijo que debía esperar, debido a que no contaban con ningún insumo, como guantes, anestesia, hasta la bata de los obstetras.

“Mi hermano se fue a comprar toditas esas cosas, y después dijo ella que quería entrar ya para revisarle y la doctora le dijo ‘espera, espera, vas a esperar porque podés esperar’. Ella salió otra vez con mi mamá de ahí, mi mamá desesperadamente se fue otra vez junto a la doctora, le dijo que estaba con mucho dolor y le pidió para hacerle pasar. ‘Bueno, traele acá, vamos a atenderle’, le dijo y entró la chica con mucho dolor y le revisaron y le dijo: ’Bueno, ella está en 5 y medio’, estaba viendo ya para tenerle a su bebé”, prosiguió.

Supuesta negligencia médica en Coronel Oviedo

Gloria contó que Evelyn estaba con mucho dolor y que pese a haber hecho todo su control prenatal en el nuevo hospital materno infantil de Coronel Oviedo, la médica que les atendió le hizo esperar, aplicándole un dilatador inyectable e insistiendo en realizar un parto normal.

“Ellos ya sabían que tenía que hacer el parto por cesárea, pero ella no llevó su papel, su prenatal, y ella (la doctora) dijo: ‘No, me tenés que traer eso para saber si es cierto’. Los médicos no sabían supuestamente, pero ellos tienen ahí una planilla para revisar, pero ellos no revisaron en ningún momento. ‘Tengo que tener ese papel en mi mano para ver si es para cesárea’, le dijo otra vez”, relató Gloria.

Agregó que su cuñada sigue internada, devastada por la pérdida de su hijo, que es su segundo bebé, y detalló que ya su primer hijo nació por cesárea.

“Para el 22 de este mes, cesárea. No aparecía en el registro, nada, pero ella estaba siguiendo su tratamiento. Después vino la licenciada y cuando le tocaron, le revisaron ya estaba ya en siete, después de un ratito ya vinieron, le revisaron otra vez y estaba en ocho. Su corazoncito (del bebé) estaba latiendo, cada vez que le revisaron su corazoncito estaba trabajando todavía”, relató.

Enfermeras empujaron al bebé para que no salga

Según contó Gloria, las enfermeras habrían confundido la cabeza del bebé con sus nalgas, ya que el niño estaba en una mala posición para tener un parto normal y que al percatarse de la situación, las enfermeras hicieron de todo para evitar que la madre diera a luz.

“Se abrió en nueve, después le dijo la licenciada ‘vas a tener normal’, ‘no’, le dijo, ‘yo estoy con mucho dolor. No voy a poder tener normal’, le dijo. ‘Sí, claro, podés, vas a tener’, la licenciada le dijo así. ‘Y bueno, te voy a revisar’, y le revisó y se abrió hasta nueve, ‘y bueno, la cabecita ya está ya abajo, vas a tener normal’, había sido no era su cabecita, era su nalga, y ahí le atajaron otra vez su parte íntima la licenciada, le atajó su parte íntima a ella para que no salga su bebé, porque no era su cabeza, le pusieron de costado a ella para que no salga el bebé”, refirió.

Gloria contó como las enfermeras incluso se subieron encima de su cuñada para empujar al bebé, para luego volver a empujarlo hacia adentro.

“Ahí le dijo ‘vamos a empujar’, ahí dos chicas se pusieron por su panza, otra vez, le dijo ‘no, no voy a aguantar’, y después ‘vamos a atajar’, le atajo su parte íntima. Después la licenciada se puso su guante, mi cuñada dijo así, que se puso su guante ella y metió su mano ahí para dar la vuelta la cabeza del bebé para que se quede abajo”, finalizó.