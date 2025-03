Salud en crisis: gobernadores y parlamentarios son quienes ponen directores y viceministros, lamentan médicos

El doctor Saúl Recalde fue nombrado ayer como viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Su designación se dio en medio de un escándalo, tras la muerte de un recién nacido que debió recibir asistencia en el Hospital Regional de Villarrica, pero la terapia neonatal recién inaugurada, había sido desmantelada, y el bebito debió ser trasladado hasta Asunción, lo cual demoró horas.

El presidente de la República, Santiago Peña, la ministra de Salud, María Teresa Barán, el gobernador de Guiará, César Sosa (ANR - cartitsa), y otras autoridades, fueron parte de la pomposa apertura de la terapia neonatal el pasado 20 de febrero. En la misma semana, la unidad de cuidados intensivos fue desmantelada y, como consecuencia, un recién nacido que requería de asistencia, falleció.

Tras el deceso del bebé, este sábado, en el materno infantil de Trinidad, cuatro personas fueron destituidas por la ministra de Salud: Santiago García, viceministro de Atención Integral a la Salud, Derlis León, director de Redes y Servicios, Elías Benítez, director regional y, Cristian Matto, director del Hospital de Villarrica. Barán, sin embargo, no asumió responsabilidad en el caso y lejos de renunciar, como piden gremios médicos y la ciudadanía en general, resaltó su "valentía de seguir al frente en momentos de crisis".

Médicos sospechan de injerencia político-partidaria

En reemplazo de García, Barán nombró a Saúl Recalde. Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), expresó hoy que la designación de Recalde como viceministro de Salud fue una sorpresa. Indicó que el médico es desconocido por el gremio, tanto como profesional como por su trabajo administrativo.

“Realmente nosotros no lo conocemos aquí, en el ámbito, por lo menos desde el Sindicato Nacional de Médicos no conocemos su trayectoria médica ni administrativa. Esto no le quita méritos en su profesión, porque él es de Amambay, pero dentro de los perfiles que nosotros podríamos analizar para ocupar ese cargo, realmente no lo encontrábamos”, expresó González.

El doctor Recalde, designado ayer como viceministro de Salud, tenía conversaciones con el fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. Unos chats que revelan favores realizados entre ambos y, se dieron a conocer apenas asumió el cargo, dan cuenta de una estrecha “amistad”.

“Para nosotros es una sorpresa, un nombre nuevo. Tendríamos que preguntarle a la ministra de Salud cuáles fueron los parámetros para nombrarlo. Ojalá que no sean netamente a lo que ya estamos acostumbrados, que es la injerencia política partidaria, donde los gobernadores o los diputados y senadores son los que dan nombres y los que ponen directores, e incluso podrían poner viceministros”, manifestó González.

Consultada si consideran que existen mejores currículum para ocupar el cargo de viceministro de Salud, González resaltó que existen “muchas personas con mejor perfil”, incluso para ocupar el cargo de ministra de Salud. “De eso estamos totalmente convencidos nosotros”, dijo.

Méritos deben primar sobre banderas políticas

La representante del gremio médico indicó que si dependiera de Sinamed, cargos como ministros y viceministros se tendrían que ocupar por los méritos. “Tendría que haber una terna y a partir de allí decidir quién es la persona más idónea, sin banderas políticas. Estamos seguros, yo puedo afirmar, que los cargos de ministros y viceministros, dependen totalmente de que formes parte del partido político oficialista”, aseguró.

González continuó diciendo: “Nosotros desde el gremio médico esperamos -porque es lo correcto- que los cargos sean ocupados por un concurso, que se le postule a por lo menos tres personas y se haga una elección para tener al mejor ministro y con el mejor perfil”.

“No creemos en respuesta de la ministra”, dicen médicos

En relación a lo ocurrido en Hospital Regional de Villarrica, González resaltó que están convencidos de que la orden de inauguración vino de arriba y que el doctor Cristian Matto, director destituido del servicio, no tomó la decisión de desmantelar la unidad de manera unilateral, como acusa la ministra de Salud.

“Los directores no toman decisiones unilaterales, jamás. Prácticamente eso es imposible, siempre hay un filtro, donde se corrobora todo desde Asunción antes de realizar una inauguración. Menos todavía si las condiciones ya estaban dadas, se desmantelaría un lugar, arriesgando su propio registro médico en el caso que sucediera algo. No creemos nosotros en la respuesta que dio la ministra”, puntualizó.

CPM expresó que no puede hablar de Saúl Recalde

“Yo no puedo referirme a esa persona. No sé cómo te explicó, él fue mi alumno; yo soy docente, me fui a enseñar un tiempo allí (Amambay) y conozco lo que es el ambiente. Si estamos trayendo un viceministro de ese lugar, eso automáticamente implica que era la persona más indicada, vamos a decir. Fue mi alumno, buen alumno y hasta ahí puedo opinar”, fue la respuesta que recibió ABC del doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), sobre la designación de Saúl Recalde como viceministro de Salud.

Al insistir con la pregunta, Rodas no dio razones, y reiteró que no se va referir al nombrado de Recalde como viceministro de Atención Integral a la Salud.

En cambio, Rodas sí reiteró su preocupación por la “atornillada” de María Teresa Barán a su cargo, afirmando que es la culpable de lo acontecido en el Hospital Regional de Villarrica. Indicó la ministra se lavó las manos y destituyó a subalternos.

“Lastimosamente, esto fortalece el sistema corrupto imperante al interior del Ministerio de Salud. Por lo que se ve, ella va a continuar, con razón o sin razón, porque las instancias que pueden y deben decidir su cambio, no lo van a hacer”, lamentó.

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), expresó por su parte que no conocen a Saúl Recalde del ambiente médico y que mañana tendrán una reunión en el gremio para sentar postura al respecto.