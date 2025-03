Llevan siete meses acampando frente al Indert y reclaman que autoridades cierran las puertas

Desde hace casi siete meses, un grupo de campesinos “sin tierras” se encuentran manifestándose frente a la sede del Indert en Asunción. Viven bajo carpas y dependen de las donaciones y la colaboración de gremios campesinos para “sobrevivir”.

Trífido Ayala, uno de los voceros, manifestó que no reciben respuestas por parte del Gobierno. “Hace casi tres meses están con las puertas cerradas, se cierran a nosotros. Mientras no solucionan nuestro pedido no nos vamos a ir. El presidente del Indert dice que nos van a dejar pasar hambre para que nos vayamos, pero no nos vamos a ir, tenemos mucho apoyo”, aseguró.

Lea más: Manifestantes frente al Indert dicen que son amenazados con cortes de energía y no descartan iniciar clases en carpas

Niños se separaron de sus padres para ir a clases

Contó que alrededor de 100 niños recientemente abandonaron las carpas para volver a los asentamientos e ir a la escuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, destacó que las familias están separándose porque los padres permanecen exigiendo la regularización de tierras prometidas por resolución.

El vocero señaló que están recibiendo el almuerzo escolar, pero que para ellos eso no es suficiente, pues es solo una comida y luego vuelven a sus casas. “Nosotros, como campesinos productores, queremos un pedazo de tierra para producir”, enfatizó.

Lea más: Seis meses de protesta frente al Indert: campesinos no tienen agua ni baños

Indicó que el Indert prometió 772 hectáreas en total, pero apenas otorgaron un bajo porcentaje a esas comunidades que hoy se movilizan. Señaló que la institución alega que el predio está ocupado, pero ellos son testigos de que no es así y las tierras están “intactas”.