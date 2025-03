Alumnos de Loma Pytã exigen que el MEC libere el rubro para sus maestros

Alumnos del colegio Las Mercedes de Loma Pytã realizaron una manifestación esta mañana en la institución exigiendo el retorno de una coordinadora, la cual ya no asiste porque su rubro aún no fue liberado por parte del Ministerio de Educación y Ciencias.

“Nosotros queremos resguardar el trabajo de nuestra profesora. Ella es una coordinadora pedagógica y ya no sigue en la institución. Ella no cuenta con un contrato estable, tenía un rubro interino, cada año tiene que renovar ese contrato y por ello no tiene una estabilidad laboral”, explicó Mayra Zorrilla, alumna de la institución.

Luego añadió: “Queremos que el Ministerio priorice a gente que realmente quiere trabajar y ella es una de esas personas. De igual forma, otros dos profesores, que se desempeñaban como coordinadores, quedaron sin rubro en la institución”.

Por su parte, otro estudiante, Arnaldo Valdez, señaló: “Acá la pregunta es qué pasa con los rubros de nuestras profesoras. Nosotros necesitamos esos rubros. Imagínese un colegio con 500 alumnos y sin una coordinadora. A la cabeza está solo el director. ¿Cómo va a hacer todo el trabajo que esto implica solo?”.

“Iniciamos las clases de forma normal y el día de ayer se nos notificó que la profesora Mercedes López no va a asistir más a nuestras clases por el simple hecho de que su rubro ha sido atajado por el Ministerio. Hicimos la consulta del motivo y no tuvimos respuesta. Nosotros necesitamos respuesta porque el colegio no va a funcionar sin esa profesora”, sostuvo.

Inicialmente, los alumnos iban a realizar una sentata, pero al final decidieron manifestarse en la entrada de la institución, a la cual no van a ingresar hasta no tener una solución.

No se liberan los rubros

El director del colegio Las Mercedes, Jorge Koch, comentó que están teniendo faltante de varios rubros, no solo el de la coordinadora, que generó la indignación de los alumnos.

“Hicimos todos los procesos de dirección como corresponde, tanto a supervisión y también siguiendo los canales que exige el Ministerio, haciendo el pedido de los rubros que corresponden a la institución, pero que no están siendo liberados”.

Seguidamente, comentó que los profesores venían trabajando desde febrero esperando que esta situación avance, pero como esto no sucedió, a esta altura dejaron de venir, pues nadie quiere trabajar gratis. “Están en su derecho de no venir”.

“Los chicos se enteraron de esta situación y por eso se están manifestando. Ellos quieren que retornen sus docentes. Dos docentes son los que ya no están viniendo, dos docentes que cumplen jornada completa en la institución y que son de suma importancia”, remarcó el director.

“En el turno mañana tengo carencia de personal, dentro de lo que es la parte técnica en la coordinación. Por la tarde sí tenemos un poco más de apoyo en coordinación. Pero en la institución tengo dos funcionarios pedagógicos y dos administrativos. Necesitamos apoyo en la parte psicológica, no hay un orientador, no hay un evaluador y profesores guías”, culminó.