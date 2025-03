Por superpoblación, la penitenciaría de Misiones ya no recibirá nuevos internos

El magistrado de la capital de Misiones, Derlis Rojas, señaló que el 17 y el 24 de febrero pasados, junto a su equipo técnico, constató que se sobrepasó la capacidad límite permitida de la Penitenciaría Regional, la cual tiene una capacidad de 920 internos, pero actualmente cuenta con una población de 1.600.

A raíz de ello, dictó una tutela jurisdiccional a favor de todas las personas privadas de libertad, ya sean procesadas o condenadas, a fin de que el resguardo ofrecido por el Estado sea en mayor medida acorde con sus derechos fundamentales y no se produzca un hacinamiento.

Lea más: Jurado fija plazo para analizar investigación o enjuiciamiento en caso metrobús

“En lugar de que en una celda estén cuatro, están ocho; esto no solo afecta el encierro en sí, sino que también afecta la alimentación, que se ve sobrepasada. En ese sentido, he dictado esa tutela comunicando al ministro superintendente, asimismo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre esa situación para que no se reciba ni un interno más en la Penitenciaría Regional de Misiones hasta que el Ministerio de Justicia pueda habilitarla nuevamente, atendiendo a esa capacidad”, expresó el juez Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mencionó que el Ministerio de Justicia recibió la resolución y comenzó el proceso de descongestionar la penitenciaría mediante traslados a diferentes puntos, ya que aún no han sido habilitados los nuevos centros penitenciarios que se encuentran en Minga Guazú y Cordillera.

Lea más: Alto Paraguay seguirá esperando camino de todo tiempo