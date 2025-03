Intromisión de la política en la justicia evita que esta sea justa, dice Prieto

El intendente esteño, Miguel Prieto (YoCreo) mencionó que en 2024 empezó a recorrer el país, visitando varios departamentos. Este fin de semana le toca realizar su recorrido en el departamento Misiones, indicó.

Como parte de su gira, que forma parte de su campaña para la Presidencia de la República, busca dar a conocer el trabajo que realiza en Ciudad del Este y los sueños que tiene. “La mayor vitrina que tengo es el trabajo que estoy haciendo en Ciudad del Este”, afirmó.

Dijo que, como oposición, no está de acuerdo con el gobierno de Santiago Peña. Afirmó que sus propios correligionarios (de Peña) no están conformes con su gestión. Sin embargo, indicó que la oposición no puede quedarse de brazos cruzados. “Personalmente, apoyaré la marcha del próximo 26 de marzo”, indicó.

Muchas cosas están mal

Manifestó que hay muchas cosas que están mal, como la intromisión de la política en la justicia. Según él, este hecho impide que la justicia sea imparcial, lo que queda más que evidenciado con los chats de Lalo Gomes. Además, mencionó la precariedad en los sectores de salud, educación, seguridad y la falta de empleo, que obliga a muchas personas a migrar a otros países.

“La falta de fuentes de trabajo hace que muchas personas tengan que migrar para poder trabajar. ¿Quién no tiene un pariente en Argentina, España u otro país? Si el país funcionara medianamente bien, estaríamos unidos, estaríamos todos acá”, señaló.

