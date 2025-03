Corredor Vial Botánico: signos de abandono, mientras obras compensatorias siguen esperando

La megaobra del Corredor Vial Botánico, inaugurado en agosto de 2021 -hace apenas tres años y medio- ya muestra serios signos de abandono. Mientras tanto, las obras que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debía hacer en compensación por el terreno cedido por la Municipalidad de Asunción, en el Jardín Botánico, siguen esperando.

La Junta Municipal de Asunción convocó a la ministra Claudia Centurión, para que, el próximo miércoles, brinde detalles con respecto a la demora de las obras a las que el MOPC se comprometió en 2017, todavía bajo la administración de Horacio Cartes en el Gobierno y, Mario Ferreiro en la Municipalidad.

Los concejales no solo reclamaron la reparación de la avenida Artigas, sino aquellas obras que se debía hacer en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. El concejal Félix Ayala (PLRA) criticó incluso la calidad de la construcción del viaducto principal, de 1.340 metros. Señaló que ya presenta ondulaciones en la pista y recordó que la obras no cumplen con el diseño prometido.

Un equipo de ABC fue hasta el sitio y constató la existencia de serios daños en la pista, como ondulaciones y baches en la capa asfáltica. También hay fisuras en las juntas de dilatación y hasta en las paredes del paso a desnivel. Todo el entorno de la obra muestra también una imagen de abandono, debido a la falta del debido mantenimiento que requiere.

“Show” de la Junta, dicen vecinos

Desde la organización ciudadana “El Botánico no se toca”, que se había opuesto a la tala de árboles en el principal pulmón verde de Asunción, Matilde Schaerer, una de sus voceras, afirmó que los reclamos de la mayoría de la Junta Municipal son un “show.”

Schaerer dijo que “casi todos estos concejales que están ahora fueron los que aprobaron en su momento el cercenamiento y destrucción del Jardín Botánico y ahora hacen el show de que están preocupados”. Además reclamó que la Juta ni siquiera se preocupa por la recuperación de las tierras del Botánico que fueron cedidas a instituciones públicas y hasta a clubes privados.

La vocera de la organización recordó que el convenio firmado entre el MOPC y la Municipalidad de Asunción decía que, si las obras de compensación y restitución no estaban realizadas, se podía parar los trabajos. “Tácitamente se dice que tenían que estar terminadas para que empiecen las obras. Eso no se cumplió. Terminaron las obras, ya pasaron cinco años y no se tienen los proyectos que habla el convenio”, reclamó.

ABC Color constató además que un sitio emblemático del Jardín Botánico, incluido en el convenio, la “Casa Alta”, antigua residencia de Carlos Antonio López -primer presidente constitucional del Paraguay -, continúa clausurada, sostenida por con troncos, con grietas y termitas en las paredes y vigas.