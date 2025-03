Ayolas: pescadores cierran rutas para reclamar víveres y trabajo a Yacyretá

El presidente de la Asociación de Pescadores de Atinguy II, Óscar Monzón, expresó que a raíz de las necesidades que vienen atravesando más de 200 familias, debido a la escasez de pescado, la falta de respuesta de la EBY ante el pedido de asistencia alimentaria y también de trabajo a través de órdenes de compra, decidieron salir a manifestarse con cierres intermitentes de ruta.

“Como último recurso, tuvimos que salir a cerrar la ruta porque desde Yacyretá nadie nos hace caso. Hay mucha necesidad porque ya no hay casi pescado, los padres de familia y las personas de tercera edad la están pasando muy mal porque no tienen ingresos económicos, ya que no pueden pescar. Necesitamos los kits de víveres que habían en gobiernos anteriores. Le tenía mucha fe a este gobierno, pero ahora solo nos hace pasar vergüenza”, dijo.

Por su parte, Tomás Bogado, integrante de la mencionada asociación, dijo que piden la asistencia de Yacyretá, ya que creen que la EBY tiene un compromiso de asistencia con los afectados por el embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

“Por culpa del embalse de Yacyretá, la pesca se vio afectada. Por ese motivo, ahora tenemos que estar mendigando kits de víveres para poder alimentarnos. Es casi imposible poder pescar porque el agua del río Paraná, además de estar muy baja, está llena de algas. Necesitamos que el director (Luis Benítez) atienda nuestros reclamos”, manifestó.

