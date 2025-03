Concejal departamental sospecha de nepotismo y pide informe a la UNAMIS

Como autoridad departamental de Misiones, el concejal Augusto Galeano, realizó el pedido de un informe detallado al rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS), Pedro Gerardo González, tras la denuncia de supuestos casos de nepotismo dentro de la institución educativa.

El pedido consiste en un informe detallado del personal administrativo y académico, con nombre completo, cargo, salario base, beneficios adicionales, modalidad de ingreso dentro de la institución, fecha de realización del llamado a concurso, entre otros.

También, solicitó el horario de atención y permanencia dentro de las instalaciones de la UNAMIS, la cantidad de alumnos y las carreras habilitadas.

En ese sentido, el edil departamental señaló que “tras la denuncia que se hizo pública semanas atrás, yo me hice eco de esta situación como autoridad departamental y tomé la iniciativa de solicitar un informe detallado al rector de la UNAMIS”, expresó Galeano.

“Basado en la Ley de Acceso Ciudadano y Transparencia Gubernamental, presenté una nota formal, como corresponde, donde solicité los informes detallados y pormenorizados sobre la función y los funcionarios de dicha institución universitaria”, explicó.

El edil manifestó que él mismo había presentado la nota el pasado 20 de febrero del corriente año, cuya respuesta fue muy escueta, ya que le respondieron que lo solicitado se puede encontrar en la página web de la UNAMIS.

“Ningún punto fue respondido de lo que solicité; solo me dijeron que puedo ingresar en la web de la institución para verificar, pero allí no vamos a encontrar el detalle de lo que estoy solicitando. Voy a presentar de nuevo mi nota y, en todo caso, si no responden como corresponde, voy a recurrir a otras instancias para obtener la información requerida”, agregó Augusto Galeano.

Explicó que la inquietud principal en este caso es que los beneficios son mayores para los directivos de la UNAMIS y se ve poco resultado propiamente de gestión, ya que del presupuesto de G. 19 mil millones para este 2025, G. 9 mil millones es solo para salarios.

“Más de esto, G. 4 mil millones están presupuestados para bonificaciones, que se suman a los salarios y, aparte de todo esto, también están presupuestados G. 1 mil millones para gastos de representación. Sumando todo, nos da G. 14 mil millones solo en salarios y bonificaciones”, dijo el edil.

Aparte de los beneficios que tienen los directivos de dicha institución, vuelven a adjudicarse todos los rubros, lo que significa negar oportunidades a una inmensa cantidad de jóvenes profesionales de nuestro departamento, manifestó.

“Si uno va revisando más, encuentra que el funcionariado de la UNAMIS está compuesto casi en su totalidad por familiares y parientes de los propios directivos. Con esto, nos preguntamos si son los únicos aptos para ser funcionarios de esta institución universitaria, o si hubo allí alguna maniobra que los directivos realizaron para contratar a sus hijos, sobrinos, primos, entre otros”, concluyó Augusto Galeano.

Desde la UNAMIS nos mencionaron que en la página web de la institución que es, www.unamis.edu.py, se pueden encontrar todos los datos relacionados con transparencia en contratación y otros detalles de la universidad.

Además, nos comentaron que los encargados de cátedras fueron contratados tras ser elegidos a través de un concurso que tiene la resolución número 049/2025, con fecha del 07 de febrero del corriente año, y que mayores detalles nos los estará brindando el rector, Pedro Gerardo González, la próxima semana.