Nenecho arranca desagüe pluvial de General Santos, a casi tres años de emisión de bonos

Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), intendente de Asunción, encabezó este jueves la palada inicial de la obra de construcción del desagüe pluvial de las cuencas de la avenida General Santos y San Antonio, que une a los barrios Las Mercedes y Jara. Esta obra es una de las ocho por la que su administración emitió los bonos G8 en 2022, por G. 360.000 millones. El dinero forma parte de los G. 500.000 millones que su administración desvió.

En su discurso de apertura, el intendente abrió el paraguas a las “puteadas” que pueda recibir por las molestias que ocasionará su ejecución. “A los vecinos, de antemano les pedimos las disculpas, porque sabemos que toda obra, como la que estamos hoy encarando es muy tediosa, complica, molesta (...) En estos nueve meses se van a estar acordando de nuestra mamá, de nuestra abuela”, dijo Nenecho.

En otra parte de su discurso agradeció a la prensa por estar presente y hacerse eco, “por lo menos”. Reglón seguido dijo: "Ya estamos acostumbrados a que nos puteen, pero, ¡qué linda puteada!”.

El intendente insistió en que, aunque molesta, este tipo de obras es necesaria para la seguridad de los vecinos de la zona y, para los ciudadanos en general. En el sitio, en 2014, una turista brasileña murió arrastrada por el raudal.

La obra del desagüe pluvial de la cuenca de General Santos y San Antonio fue adjudicada a la firma Teco S.R.L., representada legalmente por Erik Wolf, por un monto total de G. 42.305.412.809. El plazo para la culminación de los trabajos es de 9 meses, por lo que se espera que terminen en diciembre de este año.

Bonos G8 fueron emitidos hace casi 3 años

El desagüe pluvial de la cuenca de General Santos y San Antonio, forma parte de las ocho obras para las que la administración de Rodríguez emitió en 2022 los bonos G8, por G. 360.000 millones. Además de esta obra, el plan de inversión aprobado por la Junta Municipal en octubre de 2022, establecía los desagües pluviales de Ayala Velázquez, España II, Santo Domingo, Terminal, Universidad Católica, San Pablo y Abasto.

La administración de Rodríguez admitió en febrero pasado, tras ser condenada a conceder acceso a la información pública sobre la deuda financiera de la Municipalidad, una pasivo total de más de US$ 242 millones, incluyendo US$ 25,5 millones de préstamos bancarios, US$ 118 millones de capital y, US$ 98 millones de intereses de los bonos.

Solo en lo que corresponde a los bonos G8, su administración ya pagó G. 60.493.808.220 en concepto de la serie 1 e igual monto en la serie 2, totalizando G. 120.981.616.440 (más de US$ 15 millones al cambio actual). Además, pagó a la firma “Valores Casa de Bolsa” más de G. 2.772 millones (US$ 355.384 al cambio actual) en concepto de estructuración, asesoría financiera y legal, tareas para las cuales la Municipalidad cuenta con funcionarios internos, denunció semanas atrás Ezequiel Santagada, el promotor de la demanda de acceso a la información pública.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), está imputado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, por compras en la pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.800 millones. Además está investigado por el desvío de G. 500.000 en bonos para obras que no se realizaron. La denuncia de ABC Color fue confirmada por la Contraloría y remitida a la Fiscalía, que abrió una carpeta fiscal y allanó la Intendencia.

Detalles de la obra en Gral. Santos

La directora de Obras de la Municipalidad de Asunción, la ingeniera Mirtha Acha, señaló que los trabajos iniciarán en la parte más baja de la cuenca, en el punto de descarga sobre el arroyo Las Mercedes, en la esquina de General Santos y San Antonio, para ir avanzando hacia los puntos más altos.

“La cuenca abarca 215 hectáreas, entre galerías y tubos que vamos a colocar es de 2 kilómetros y medio aproximadamente. Son grandes estructuras celulares de hormigón armado que van a ser colocados en diferentes secciones y dimensiones (...) eso va variando de acuerdo a la cantidad de agua que va captando en las diferentes calles”, explicó Acha.

La directora adelantó que el plazo de nueve meses previsto en el contrato podría llegar a verse modificado por las inclemencias del tiempo y otras razones “ajenas, tanto a la contratista como a la contratante”. Explicó que estas condiciones están previstas en el contrato con la empresa.

Acha señaló que las obras irán avanzando por etapas, para evitar el cierre total de toda la longitud del trazado. “Tenés que permitirle el acceso a los residentes, eso se va a ir ordenando por cada caso en particular. Se va a ir cerrando por parte y rellenando y colocando el pavimento nuevo que va a ser todo de hormigón”, dijo Acha.

Obras iniciarán con habilitación de alternativas

Erik Wolf, representante legal de Teco S.R.L., la firma adjudicada, señaló que por el alto tráfico que tiene la zona, sobre todo la avenida General Santos, que conecta con Artigas y la Costanera, prevén iniciar los trabajos con la preparación de las calles alternativas.

“Uno de los trabajos preliminares es el desvío del tráfico por las alternativas, tenemos que preparar esas calles con recapado, con mejoramiento del empedrado, con señalización. Una vez que se pueda desviar el tráfico, se va a intervenir directamente en General Santos”, explicó Wolf.

El representante legal de la firma señaló que la empresa ya tiene 15 años de experiencia en obras de esta naturaleza y citó el desagüe pluvial de la calle Rocío Cabriza y la cuenca de “Caracolito”, como antecedentes.

Prometen iniciar otras obras pendientes

Tanto el intendente Rodríguez, como su directora de Obras, Mirtha Acha, anunciaron el próximo inicio de otra obra, también pendiente de los bonos G8. Indicaron que será la cuenca de Santo Domingo, en la zona del Banco Central del Paraguay (BCP). Acha dijo que se tiene prevista la palada inicial de esta obra para la próxima semana.

Esta obra, adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado legalmente por Óscar Antonio Rubiani Yanho, Paola María Rubiani Zuccolillo y Silvio Manuel Peña Ferrario, corresponde a la primera etapa de la misma licitación que la correspondiente a la cuenca de General Santos. El monto adjudicado del contrato es de G. 72.389.446.724 y, el plazo para la finalización es de un año.

Les “aguaron” el acto

Mientras el intendente y su comitiva realizaban la palada inicial de estas obras, un incidente “aguó” el acto oficial, cuando aguas provenientes, presumiblemente, de la piscina de una vivienda vecina, inundaron la calle donde se encontraban.

Desde la Municipalidad señalaron que la vivienda fue identificada y los propietarios serán notificados de la infracción.