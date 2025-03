Realizan homenaje póstumo al doctor Fusillo en el día de su cumpleaños

En el día que debía cumplir un año más de vida, se llevó a cabo un acto de homenaje póstumo al doctor José Fusillo, quien durante la pandemia lideró como coordinador del Pabellón de Contingencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, salvando vidas y brindando información clave a la ciudadanía en momentos críticos.

En el mismo se realizó la inauguración del Salón Auditorio Doctor José Fusillo del Ineram.

“Para mí es un honor dar inicio a este acto y reconocer quién ha dado tanto por esta casa de estudio, a quien he aprendido a valorar y con quien he trabajado durante diez años, tiempo en el que he tenido demasiadas satisfacciones y he aprendido mucho con él”, manifestó el doctor Felipe González, director del Ineram.

En otro momento reconoció su liderazgo y su incansable labor asistencial. “Docente, junto al equipo de profesionales del Ineram durante la pandemia del covid-19, ofreciendo, además de sus conocimientos e información actualizada, una calma en medio de mucha incertidumbre en toda la población”.

Por otra parte, destacó que el doctor Fusillo fue miembro de sociedades científicas, como la Sociedad Europea Respiratoria, la Asociación Latinoamericana del Tórax, la Sociedad Española de Neumología, e igualmente fue ganando premios con trabajos científicos.

Para finalizar, agradeció a las autoridades presentes, especialmente al presidente Santiago Peña, quien le encomendó que le haga un recordatorio al doctor Fusillo y que a partir de ahí se pusieron como meta que este homenaje llegue en el día de su cumpleaños. “Podemos decir misión cumplida”.