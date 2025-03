En San Pedro, desidia de las autoridades, obliga a seguir con toma de escuela y colegio para exigir aulas

El pedido es un reclamo ignorado por el Gobierno, el año pasado, el propio director de la institución, Sixto Galeano, interrumpió un acto oficial donde el Gobierno entregaba viviendas, para pedir directamente al presidente de la República, Santiago Peña, la construcción de aulas . “para el colegio no tenemos ni un aula, entonces me decidí y, con la necesidad, atropellé el protocolo para pedir al presidente”, relató Galeano. Sin embargo, su clamor fue ignorado y hasta la fecha no se ha recibido ninguna solución.

Movilización por aulas seguras

En la institución estudian 180 alumnos, desde preescolar hasta noveno grado. Los estudiantes del colegio no tienen aulas propias , mientras que en la escuela, los padres construyeron un pabellón hace años, pero ya está deteriorado y en peligro de derrumbe . Ante esta situación, la comunidad educativa decidió paralizar las clases y continuar con la toma del colegio hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

Deficiencias en la educación

Mientras el almuerzo escolar llega con normalidad, la entrega de kits escolares aún no se ha completado por parte del Ministerio de Educación, lo que agrava aún más la precariedad en la institución.

No levantarán la protesta sin soluciones concretas

Los manifestantes dejaron en claro que la movilización y la medida de fuerza se mantendrán hasta recibir una propuesta concreta para la construcción de aulas. Exigen que el Estado asuma su responsabilidad y garantice condiciones dignas para los estudiantes, quienes actualmente ven afectados su derecho a una educación segura y de calidad.