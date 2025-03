Cámara confirma condenas de 18 años de cárcel para “Tyson” y “Coreco” por atentado en la Chacarita

Amado Enrique Melgarejo Duré, alias “Tyson”, y Osvaldo Aníbal Días Ayala, “Coreco” o “Korea’í”, fueron condenados a 18 años de cárcel por homicidio doloso en grado de tentativa del que resultó víctima Marcelo Sebastián Román Alvarez, de 18 años. La sentencia dictada el 30 de abril del año pasado, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación Arnulfo Arias Maldonado, Arnaldo Fleitas Ortiz y María Belén Aguero Cabrera.

El ataque ocurrió el 1 de diciembre de 2020, cuando la víctima fue interceptada en las inmediaciones de la Chacarita cuando jugaba piki voley por los ahora condenados, que lo introdujeron a la fuerza en un automóvil IST y lo llevaron hasta la cancha del Club Oriental,ubicado en México y playa.

Una vez en dicho lugar, Marcelo Román fue llevado hasta la parte de abajo de la gradería, lugar donde “Tyson” entregó un arma a “Coreco” y ordenó que le dispare. El ahora condenado no dudó en ejecutar la orden y la víctima, tras recibir un disparo en la cabeza, cayó desvanecida.

“Yo estaba estaba jugando, iba a apostar desde afuera del campo de juego, ahí ellos se me acercaron y pasó lo que no tenía que pasar.. Y según ellos recibieron una orden para ejecutarme a mí”, declaró posteriormente Marcelo Román, quien aclaró que no tenía enemistad alguna con sus agresores.

Víctima de atentado quedó con bala alojada en la cabeza y graves secuelas

Marcelo Román se salvó de milagro. El joven fue operado a su ingreso al Hospital de Trauma, pero la bala no fue retirada. La víctima estuvo en terapia intensiva hasta el 13 de enero, y luego en sala normal hasta el 26 de enero. Tras la salida del nosocomio, fueron necesarios ocho meses de tratamiento para recuperar la movilidad y a la fecha del juicio, seguía en tratamiento por las secuelas.

En su declaración ante el Tribunal, Griselda Adolfina Álvarez González, madre de Marcelo, relató los momentos de desesperación que vivió tras el atentado primero por el grave estado de su hijo y luego, como esta situación afectó a toda la familia.

“Luché mucho porque los médicos me dijeron que ya no tenía posiblidad ,que lo único que quedaba era desconectarle...(...) Estuvo en terapia, luego se le operó. Nadie me daba posiblidades, vino un doctor que era japonés que no recuerdo más su nombre, me dijo que le iban a operar esa noche del 1 de diciembre. Cuando amaneció, lo metieron a terapia intensiva, un día estaba bien, otro día amanecía mal, le volvieron a operar de nuevo esa mañana para sacarle la bala, pero ya no se pudo; me dijo el Doctor que no se pudo sacar la bala porque si le sacaban, él íba a sufrir más daño ahí corría el riesgo de perder su vida”, recordó.

La testigo comentó que Marcelo se iba a la Chacarita porque tenía compañeros que vivían ahí. Con relación al móvil del ataque, la testigo comentó que la información que le llegó es que “Tyson” había mandado matar a su hijo, porque le había visto junto con un muchacho al que ”no le aguantaba”.

“Yo le saqué como un bebé del Hospital, le lleve conmigo, tuvo tratamiento, perdí muchas cosas, perdí mí trabajo, tuvo ocho meses de tratamiento para que el vuelva a caminar, a moverse y para que vuelva a hablar porque él no hablaba bíen cuando salió, (...) éI no puede trabajar, ayudarle a su híjo, soy yo la que tiene que llevar todo, no tengo un trabajo seguro pero siempre hago lo posible, consigo trabajo para poder sostenerle a él y a su hijo”, relató la testigo, tras comentar que su hijo quedó con secuelas (problemas de memoria, convulsiones) y que sigue tratamíento en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Automóvil usado por autores de atentado en la Chacarita era robado

Tras el atentado, se supo que el automóvil Toyota IST utilizado para trasladar a la víctima hasta el lugar donde le dispararon fue robado a mano armada a su propietaria Maria Carolina López de Cañete el 26 de noviembre del 2020, según denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Asunción.

Tras estudiar las apelaciones presentadas contra la S.D. Nº 154 de fecha 30 de abril de 2024 por las defensoras públicas Eliana María Beckelmann en representación de Díaz Ayala y de Celeste Jara, por Melgarejo Duré, los miembros del Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala concluyeron que no existe inobservancia o errónea aplicación de los preceptos legales que amerite su modificación.

“Puedo concluir entonces, que el Colegiado, encontró justificada la participación y responsabilidad del condenado, en base a las pruebas producidas en el juicio, que las citó y describió en la sentencia, que se halla suficientemente fundada en la ley que impone sanción a este tipo de hechos punibles”, concluyó el camarista Arias Maldonado. Los demás integrantes de la sala votaron en el mismo sentido.

“Tyson” tenía nueve órdenes de captura cuando fue detenido

El 6 de junio de 2021, al mediodía, Melgarejo Orué fue detenido luego de enfrentarse a tiros con la policía en la Chacarita, oportunidad en que recibió un disparo en el tobillo. En la ocasión, Tyson ya contaba con nueve órdenes de captura por distintos delitos y de su poder fueron incautados un revólver calibre 38 mm, un arma blanca y 16 moñitos de presunta cocaína.

Orué tenía dos condenas compurgadas por tentativa de homicidio doloso y otros (2012) y robo agravado (2013); ama compurgamiento de pena, una condena de 7 años de cárcel por motín de internos y órdenes de captura pendientes por hurto agravado, robos varios y tentativa de homicidio doloso de Román.

“Coreco” cayó un mes después, específicamente el 10 de Julio del 2021, a las 16:00, en la vía pública a la altura del Km 49 de la ruta N” 9 Carlos Antonio López, compañía Cerrito de Benjamín Aceval. A la hora indicada, vecinos alertaron a la Policía que una persona en estado de ebriedad por lo que la patrullera de la comisaría local se trasladó al lugar, oportunidad en que procedió a la aprehensión de Díaz Ayala.

A su vez, “Coreco” registraba antecedentes por robo agravado (2013), resistencia (2013) robo agravado y hurto agravado (2014).