Denuncian falta de muebles y kits escolares en escuela indígena

En la escuela de la comunidad indígena Cerro Poty, ubicada al costado del Cerro Lambaré, zona conocida como Yukyty, suena el reclamo por la falta de muebles en buenas condiciones para que los chicos puedan llevar adelante las clases en condiciones dignas.

Petrona Ruiz Díaz, lideresa de la comunidad, explicó: “En la escuela nos están faltando mesas y sillas para los niños. Las que tenemos no están en condiciones para ser utilizadas. Ya hicimos el pedido al Ministerio y estamos esperando respuestas. Así también están faltando los kits escolares”.

Seguidamente, agregó: “Algunos chicos ya tienen los kits, pero no alcanzó para todos y son varios los que aún no tienen. No tengo un número exacto, pero son muchos los niños que aún no cuentan con su kit escolar y aún no sabemos cuándo van a llegar. Esto dificulta el desarrollo normal de las clases”.

En lo que respecta al almuerzo escolar, Petrona Ruiz Díaz indicó que va bien, pero que podría seguir mejorando. “Faltan algunas mejoras en las comidas, pero estamos agradecidos porque están cumpliendo en eso con los chicos”.