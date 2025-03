Caja Municipal: jubilados se posicionan a favor de subasta de inmuebles y contra el amparo

Miembros de siete organizaciones que aglutinan a jubilados y pensionados de la Caja Municipal emitieron un comunicado en el que manifiestan su apoyo al proceso de subasta de 25 inmuebles de la institución, actualmente paralizada por un amparo judicial.

En el comunicado, los jubilados repudian el recurso judicial en contra de la subasta, procedimiento al que señalan como una solución a la actual situación financiera de la institución. El proceso había salido favorable a la subasta en primera instancia y ahora espera la resolución de la apelación, planteada por los promotores del amparo.

Lea más: Intendentes morosos: Veintiún pagaron sus deudas con la Caja Municipal de Jubilaciones

“Dichos inmuebles (...) corresponden a la liquidez afectada que la Caja poseía, y que debe recuperar (...) dichos inmuebles están vinculados a préstamos y depósitos que la institución poseía, y que fuera saldada con dichas propiedades”, dicen en una parte del comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señalan además que estas propiedades, además de “no generar renta, ocasionan gastos de mantenimiento, con lo cual se contribuye a socavar aún más la iliquidez corriente que viene siendo afectada Caja”.

Argumentos a favor de la subasta

Los jubilados señalan como argumento para el apoyo a la subasta, la urgente necesidad de liquidez de la Caja, frente a los altos niveles de morosidad de los municipios. Además, alientan al uso productivo del dinero que se obtenga de las ventas, para el otorgamiento de préstamos a sus afiliados. Esto -señalan- generaría las rentas necesarias para alimentar la sostenibilidad del sistema de jubilación municipal.

“Con los intereses devengados de los créditos a ser otorgados y, alimentando flujo de liquidez, (se podrá) contribuir al pago oportuno de jubilaciones y pensiones, por el cual venimos siendo afectados en gran medida, por el incumplimiento de las municipalidades de las transferencias a las cuales están obligadas por ley”, dicen en otra parte.

Lea más: Unos 167 intendentes no transfieren aporte jubilatorio a la Caja Municipal

“El Consejo de Administración se encuentra obligado a buscar alternativas y soluciones a esta problemática. Incluso, si la institución no estuviera en la crisis de liquidez financiera, se debe gestionar recursos tanto de activos fijos como de activos corrientes, para desarrollar inversiones que contribuyan a alimentar la sostenibilidad de nuestro sistema de jubilaciones”, agregan.

En el comunicado, los jubilados señalan un compromiso de vigilancia al destino de los fondos obtenidos en el remate. “Seremos los primeros en denunciar cualquier situación irregular si así aconteciere. A tal efecto, estamos trabajando en la conformación de un equipo auditor que se encargará de vigilar el seguimiento de proceso, y la adecuada asignación y utilización de los recursos que se vayan a obtener de la subasta”, dicen en otra parte del comunicado.

Critican a promotora del amparo

En el comunicado, los jubilados repudian también a la promotora de la acción de amparo, Gladys Galeano, titular del Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (Simuca) a quien le niegan la representatividad de los intereses de la mayoría. Apuntan además a “pretensiones electorales” de esta funcionaria como el trasfondo de la acción de amparo en contra de la subasta de los inmuebles.

“La actora del juicio de amparo, si bien es afiliada activa, no es representante de los jubilados, y pensionados de la Caja Municipal, no inviste ningún tipo de representación en ese sentido y no se puede arrogar siquiera la representación de todos los afiliados activos y pasivos municipales de la República del Paraguay”, señalan.

Lea más: Caja Municipal: ofrecen a Nenecho un fraccionamiento de la deuda de G. 32.000 millones

Los jubilados señalan a Galeano por haber solicitado en 2024 al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), que de “preferencia” a la Asociación de Funcionarios por encima de la Caja en las transferencias de los descuentos realizado los funcionarios, con el argumento de que “la Caja de Jubilaciones está en quiebra”, dicen en otra parte.

El comunicado está suscrito por “Jubilados Unidos Auténticos”, “Jubilados Municipales del Paraguay”, “Jubilados Amigos Jubimas”, “Auténticos Jubilados PMT”, “Jubilados y Pensionados del Paraguay”, “Asociación PMT (SR)” y “Jubilados de la Dirección del Mercado de Abasto (Jubidama)”.

Deuda de Asunción

La Caja Municipal publicó recientemente datos de la deuda total de las municipalidades con la institución. Del monto total al corte del 20 de marzo pasado, de G. 12.795.887.878, más del 60%, G. 8.067.333.098, correspondía a la Municipalidad de Asunción, administrada por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Lea más: Remate de propiedades de la Caja Municipal de Jubilaciones queda suspendido por un amparo

La comuna capitalina también arrastra una deuda histórica de G. 32.000 millones, causa que está judicializada por la negativa de Nenecho de pagar la deuda.

En su último corte, publicado ayer, la Caja Municipal reportó que 142 de 264 municipalidades continúan en mora, entre ellas Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Hasta la semana pasada, 167 municipalidades continuaban en mora, pero tras la publicación, 25 de ellas se acercaron a regularizar.