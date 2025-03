“Le pido de corazón que se vaya”, dice paciente con cáncer encadenado para pedir renuncia de Barán

La doctora María Teresa Barán, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) sigue en medio de las polémicas, siendo acusada por la ciudadanía de ineficiente como administradora de una de las carteras más importantes. A la crisis sanitaria que viene afrontando desde hace semanas por la falta de terapia intensiva en varios puntos del país y la negligente muertes de bebés, se suma ahora las denuncias realizadas por pacientes con cáncer.

El señor Francisco González, conocido como Yoni, se encadenó esta mañana frente a la cartera sanitaria (Pettirossi y Brasil), exigiendo la renuncia de la ministra de Salud “por ineficiente, mentirosa e irresponsable”.

El hombre, asegura además, que de no recibir respuesta favorable, iniciará una huelga de hambre y, que lo que ocurra con él, será responsabilidad de la ministra de Salud. “Ella se tiene que ir, esta cartera de salud le queda grande; se tiene que dar cuenta. Yo le pido de corazón que se vaya, que renuncie. Que no tenga en su conciencia, lo que a mi me pueda pasar si ella no se va”, expresó el paciente oncológico a ABC TV.

González mencionó que como paciente del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ya le ha tocado soportar muchas carencias. “Muchas cosas están pasando en el Incan, pero la ministra solo miente, es irresponsable”, afirmó.

Incan: paciente iniciará huelga de hambre

El señor González aseguró que no abandonará su lucha pese incluso a que debe recibir quimioterapia este jueves. Afirmó que en tanto la ministra de Salud no renuncie, él tampoco abandonará su lugar frente a la cartera de Estado.

“El jueves me tengo que hacer mi quimio, pero no voy a salir de acá hasta que se vaya la ministra. Va ser culpa de ella si yo no hago mi quimio”, dijo.

Según las denuncias realizadas por el señor González y otros pacientes del Incan, actualmente en el hospital público se están dejando vencer fármacos y además, existiría una venta ilegal de medicamentos.

Ayer, Gustavo Irala, responsable de la Dirección de Asesoría Jurídica de Salud Pública indicó a ABC que atendiendo a la denuncia presentada ante la doctora Jabibi Noguera, directora general del Incan, ella misma solicitó una auditoría de la farmacia del Incan. Según el asesor jurídico, sería la segunda auditoría solicitada por la doctora Noguera a la farmacia del hospital público.

No hacen llamados para medicinas por falta de presupuesto, dice paciente encadenado

El señor González contó que actualmente consume una sola droga para su enfermedad y, reconoció que dispone del mismo. No obstante, aseguró que en el Incan está comenzando a faltar las medicinas.

“Ellos no están haciendo los llamados porque supuestamente no hay presupuesto. Ayer nomás la gente estuvo protestando frente al Incan por tema radioterapia. Hay pacientes que vienen del interior, así como yo, no tienen para su pasaje, vienen de balde y no se les avisa (que no se realizará el estudio). Es costoso venir, se gasta G. 300 mil a G. 400 mil por cada viaje”, lamentó.

Paciente no quiere hablar con autoridades, dicen desde Salud Pública

Desde el Ministerio de Salud se informó que el señor González está recibiendo la asistencia médica necesaria mientras permanezca frente a la sede ministerial.

Consultados sobre si las autoridades sanitarias ya conversaron con el paciente. se informó a ABC que se intentó dialogar con él, pero que su respuesta fue esquiva. “Nos respondió que no era el momento de hablar”, afirmaron desde Salud Pública.

González, por su parte, dijo a ABC que ya no busca hablar con las autoridades del Ministerio de Salud, pues ellos “ya saben todo, lo hablado ya está hablado y ella (Barán) se tiene que ir para que yo levante mi huelga”.

Apacfa se pronuncia, habla de desinformación que busca desacreditar gestión en el Incan

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) por su parte, remitió un comunicado de rechazo “a los intentos de desinformación que buscan desacreditar la gestión en el Incan”.

En el documento, se expresa: “Apoyamos la gestión del equipo directivo y administrativo del Incan, porque podemos ver que los cambios implementados son en beneficio de los pacientes. Nos duele que ciertas personas, intenten ensuciar su labor y la de los profesionales que cumplen funciones con compromiso y vocación”.