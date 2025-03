Ministerio de la Mujer critica revocación de captura a abogado golpeador

El Ministerio de la Mujer se pronunció sobre la noticia que la Cámara de Apelación de Ciudad del Este revocó la orden de captura que pesaba sobre el abogado Walter Acosta, quien había sido denunciado por agredir violentamente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Metrología (INTN) en Alto Paraná.

La ministra Cynthia Figueredo manifestó en ABC 730 AM su rechazo a la medida judicial. Subrayó que Acosta se encuentra en la clandestinidad y que esta decisión no resuelve el fondo del problema. “Nos preocupa profundamente lo que representa esta resolución. No podemos permitir que se instalen estos precedentes”, expresó.

Mesa de trabajo sin presencia clave

Figueredo detalló que se convocó una mesa de trabajo extraordinaria en Alto Paraná para abordar el caso, con participación de varias autoridades. Sin embargo, lamentó la ausencia de representantes del Tribunal de Garantías, aunque sí estuvieron presentes miembros del Juzgado de Paz.

“La Constitución nos insta a resguardar la vida de cualquier ser humano. No se trata solo de un caso aislado, sino de cómo como sociedad decidimos enfrentar la violencia”, sostuvo la ministra.

Ministra insta a no normalizar la violencia

La titular del Ministerio de la Mujer instó a que no se puede seguir naturalizando la violencia contra las mujeres. “No puede ser que cada mañana nos encontremos con noticias de mujeres violentadas, manoseadas o maltratadas. Debemos ser responsables de nuestros actos y exigir lo mismo de nuestras instituciones”, subrayó.

La ministra también recordó que el Ministerio es el ente rector de las políticas públicas en materia de igualdad y que uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña es justamente el combate contra la violencia hacia las mujeres.

Más denuncias, mayor conciencia

Figueredo destacó que desde la promulgación de la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, se nota un aumento importante en las denuncias.

“Hoy las mujeres saben que deben denunciar y dónde hacerlo. Solo el año pasado, la Fiscalía recibió alrededor de 35.000 denuncias. Es una cifra que nos indica que estamos avanzando, pero también que debemos fortalecer los sistemas de protección”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que el Ministerio hará un seguimiento cercano del caso de la funcionaria agredida y reiteró que no se puede retroceder en la defensa de los derechos de las mujeres.