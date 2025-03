“No son chuchis, son salvajes”: Jaeggli denuncia al Club Centenario por polución sonora

El liberal Alfredo Jaeggli busca judicializar un caso en contra del Club Centenario, específicamente por polución sonora. El político dijo que vive hace 70 años al lado de la zona conocida como “Anexo” del club y hace unos cuatro años que el alto volumen de la música le “tortura” a él y a su esposa, ambos adultos mayores.

Según comentó, él no tiene nada en contra del club en sí, ya que es socio vitalicio; sin embargo, su denuncia se concentra hacia el alquiler del salón de fiestas que colinda con su vivienda.

“Desde hace unos cuatro o cinco años que se alquila ese anexo para bodas y cosas así; no podemos dormir por culpa de la polución sonora. Ahora, el volumen con los aparatos tecnológicos son más fuertes y mis vidrios tiemblan”, comentó en comunicación con ABC Color.

Señaló que se acercó inclusive a una asamblea oficial para dar a conocer su caso y en la ocasión recibió una respuesta de que esto iba a ser solucionado, aunque aparentemente esto no fue así.

Luego de una semana de la asamblea, Jaeggli comentó que durante un sábado “la música se redobló en cuanto al volumen” y al ya encontrarse en pijamas para dormir, se dirigió a la fiesta.

“Les mandé a la mierda y les dije que se dejen de joder; que bajen el volumen. Yo voy a denunciar ante la Municipalidad, no me pueden hacer esto y ¿qué se creen ellos? El club no necesita alquilar salones; no es un boliche y no tiene que molestar a sus socios. Hasta los indios tocan sus tambores en horas y días; no son chuchis, el chuchi respeta y no molesta a la gente; son salvajes“, concluyó.

Al respecto, se intentó conversar con el presidente del Club Centenario, Eduardo Livieres, pero no se obtuvo una respuesta.

