Padres se manifiestan exigiendo kits escolares

Padres de alumnos de la escuela Soldados Mártires del 2 y 3 de Febrero del barrio Mbocayaty, de Ñemby, realizaron esta mañana una manifestación frente a la institución exigiendo los kits escolares, que hasta el momento no llegaron a manos de los alumnos.

“Estamos exigiendo el cumplimiento de la entrega de los kits escolares a nuestros niños. Tenemos 1.200 alumnos afectados y perjudicados porque no pueden dar clases como se debe”, explicó Leidy Lezcano, delegada y vocera del grupo de padres.

“Le exigimos al señor ministro que cumpla con su promesa y se respeten los derechos de nuestros niños”, remarcó.

Así como en otras instituciones, esta situación hace que las maestras no puedan comenzar a desarrollar el programa educativo del año. “Las profesoras no pueden desarrollar los programas de grado, porque los niños no cuentan con los materiales correspondientes. Acá tenemos niños de escasos recursos y por el momento estamos reciclando cuadernos del año pasado para que puedan hacer sus tareas”.

Luego, señaló: “La dificultad que enfrentamos con esta situación es que todo lo deben realizar en un solo cuaderno y eso impide que las profesoras puedan corregir las tareas”.

“Ayer, nosotros presentamos una nota en el Ministerio de Educación, pero no me pudieron dar la mesa de entrada porque no funcionaba el sistema. Hoy recién me pasaron el número de mesa de entrada. Solo pedimos respeto al derecho de nuestros niños, porque ellos son los principales perjudicados en su educación”, comentó.

“Es la primera vez que pasa en nuestra institución, siempre en el primer día de clase se entregaba. Si esto no se soluciona pronto, vamos a seguir manifestándonos, vamos a hacer sentatas, porque no dejaremos de insistir hasta que cumplan”, concluyó.