Varias instituciones del departamento Central siguen esperando los kits de útiles escolares

Varias instituciones educativas del departamento Central, como J. Augusto Saldívar, Ñemby y Ypané, aún no recibieron los kits de útiles escolares, y tampoco una respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Muchos ya desean sacar a sus hijos de la escuela, porque no tienen forma de comprar los materiales.

En la ciudad de J. Augusto Saldívar, la mayoría de las escuelas y colegios públicos no recibió aún los paquetes de útiles que el MEC prometió entregar en los primeros días de marzo.

Los padres cuestionan al ministro de Educación, Luis Ramírez, quien en varias ocasiones repitió que los kits llegarían a todas las entidades educativas del sector público y que no deben comprar nada, pero ya pasó un mes del inicio de clases y los materiales no llegan.

“Muchos de los padres no tenemos los recursos económicos suficientes para comprar todos los materiales, y si esta semana no llegan los kits, vamos a tener que sacar a nuestros hijos de las escuelas y colegios”, expresó una mamá del Centro Educativo Dr. Raúl Peña, de J. Augusto Saldívar.

Además de Raúl Peña, las instituciones que aún no recibieron los kits son: la escuela Antonio Terstiege, el colegio Cnel. Felipe Toledo, la escuela J. Augusto Saldívar, la escuela Santa Catalina, el Centro Educativo Carlos Pastore, la escuela María Auxiliadora y la Inmaculada Concepción.

En Ñemby y Ypané recurren a manifestaciones

Igualmente, padres de diferentes instituciones educativas de las ciudades de Ñemby y Ypané denunciaron que aún no recibieron los kits de útiles escolares y ya iniciaron manifestaciones frente a las casas de estudios.

Padres de los alumnos de la Escuela Básica 3.388 Soldados Mártires del 2 y 3 de Febrero, del barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, realizaron esta mañana una manifestación para exigir la entrega de los materiales.

Indicaron que seguirán con la medida de protesta hasta que las autoridades del MEC se dignen a cumplir con el compromiso asumido, y no descartan cerrar la institución y evitar el ingreso de profesores y alumnos.

Igualmente, la comunidad educativa de la escuela Fortaleza, del asentamiento del mismo nombre, de la localidad de Ypané, anuncia manifestaciones en los próximos días, porque tampoco reciben los kits escolares.

Sin embargo, en otras instituciones denunciaron que no enviaron la cantidad necesaria de kits de útiles y muchos alumnos se quedaron sin los materiales, y que no tienen certeza de cuándo entregarán el lote que falta a los alumnos que no los recibieron.

“Es una burla este gobierno, entregan después de un mes, y además, a muchos alumnos no les alcanzó, y los que recibieron estaban incompletos”, expresó ofuscada una madre de la ciudad de Ñemby.