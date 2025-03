Fiscal señala que no hay elementos para imputar a directores de penitenciaría de Minga Guazú

Ocho reos escaparon el miércoles de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, presuntamente con la complicidad de los funcionarios que debían custodiarlos. El director del penal fue apartado del cargo, mientras que cinco guardiacárceles fueron detenidos.

“Fueron convocados hasta la sede fiscal los directores máximos de la penitenciaría para tomar esa declaración, porque queríamos entender del funcionamiento de la Institución y conocer el grado de jerarquía para ir determinando el grado de responsabilidad de cada quien”, explicó el fiscal de la causa, Alcides Giménez

Seguido comentó: “Comenzamos a trabajar con aquellos que estuvieron más cerca del resultado, extendiendo a aquellos que están más lejos. Hasta el momento no tenemos ningún elemento que le pueda ameritar una imputación a estas dos personas que fueron entrevistadas. Está la responsabilidad administrativa. Eso indica que este no es un cierre de la administración, que no hayamos encontrado aún”.

Ante la consulta de cuáles fueron los elementos estudiados, el agente señaló: “Con relación al hecho, con la central de monitoreo que tiene el penal, de ahí fuimos recavando la mayor información posible y centrando en las personas imputadas. Cuatro guardiacárcel y un encargado de monitoreo”.

En otro momento, Alcides Giménez comentó que ese no era el horario para sacar a los internos. “Contrastando con el protocolo, no era el horario para sacar a esos internos y hasta las 15:00 se registraron correctamente todas las actividades en el cuaderno de novedades de ese portón. En segundo lugar, hasta el momento no tenemos quién fue el que ordenó que se le saque a esos internos y en tercer lugar que se haya asegurado las puertas con cadena de seguridad o la famosa esposa y se comprobó que los fugados tenían las llaves de las esposas”.

Sobre quién toma las decisiones de esas acciones, indicó: “La penitenciaría tiene una jerarquía laboral. Está el director, el jefe de seguridad, el jefe de grupo, jefe de perímetro, jefe de portón. Centramos nuestra investigación en las personas que trabajaban en el denominado módulo ocho, quienes son los encargados de sacarle a los reclusos. Uno de ellos está imputado”.

Luego se refirió a quien dio la orden de sacar en ese horario a los reclusos y aclaró: “Se decide internamente desde la entrada al Pabellón con el jefe encargado en ese momento. Conectar esa orden hacia arriba, aún cuesta. Lo que queda investigar en la imputación es el camino de esa orden hacia arriba”.

“Se incautaron de 27 celulares de funcionarios que estaban en ese momento, incluyendo el del director y el del jefe de seguridad. Ahora queda esperar los resultados de esa investigación”, concluyó.