Video: En IPS asegurados soportan horas, en kilométricas filas, por un turno para estudios

“La verdad; es una vergüenza IPS, aportamos tanto años y da lástima. Primero tenés que conseguir la orden, después tenés que venir acá y te dicen, el 29 de marzo recién vamos a dar turno. Y no sabemos si vamos a conseguirlo”, decía esta mañana Diego Guillén, asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), a ABC Tv. El hombre llevaba tres horas formando fila, a la intemperie, bajo una tenue garúa, frente al centro de diagnósticos del Hospital Central, en busca de un estudio de imágenes.

Como Guillén, cientos de asegurados formaban fila hoy, desde las 05:00, en el mismo lugar, buscando garantizar un turno para los estudios pedidos por sus médicos. La cola se prolongaba desde la ventanilla, dentro del centro, hasta ganar la calle, donde se extendía durante más de 200 metros. Personas de la tercera edad y embarazadas eran parte de quienes esperaban ser atendidos.

” Tengo que hacerme una ergometría, y no sé si voy a conseguir (el turno), igual que el resto que está acá. Y nuestros gobernantes, parece que viven en una burbuja. Con 25 años de aporte, hay que venir a mendigar”, lamentó el jubilado de IPS.

IPS: agendamiento presencial, los sábados, una vez al mes

Más de dos horas esperando, llevaba por su parte María Angela López cuando habló con ABC Tv. “Es lamentable. Yo, hace como dos meses que estoy detrás (de un turno). Una vez vine, el 1 de marzo, y era sábado. Y vine el lunes y me dijeron que ya no había más. Me dijeron que vuelva el 29, y hoy esperamos muchas horas”, señaló. Ella esperaba acceder a una ecografía.

El jefe de Imágenes, René Alonso, explicó que habilitan el agendamiento presencial los sábados, una vez al mes, “porque los días de semana, muchas veces tenemos problemas con la gente que usa la red informática”. “Por eso, los sábados, desde las 05:00, tenemos los turnos, las citas; hay personas que no necesitan para hoy, sino para dos meses”, añadió.

Alonso aseveró que tienen una ventanilla especial para personas de la tercera edad, embarazadas y personas con discapacidad, para atenderlas con prioridad. También aseguró que el turno está garantizado para todas las personas que van a formar la fila y que se asignan según “la factibilidad de espera del paciente”.

El IPS también tiene, para tramitar turnos para estudios y consultas médicas, el call center y el sistema web de Mi IPS, pero las quejas por las fallas en estos sistemas, son permanentes.