Opositores reiteran que ya son espiados y preocupa posible adjudicación a firma vinculada a Peña

El senador opositor Rafael Filizzola calificó de “escandaloso” el relacionamiento confirmado entre el presidente Santiago Peña y la empresa ITTI, vinculada al mandatario y que sería la beneficiaria con la millonaria compra

“Este tema es mucho más grave, porque se trata de equipos de espionaje, porque eso se debe manejar, no digo con transparencia porque obviamente hay cierto grado de reserva en materia de seguridad, pero por lo menos con estándares que permitan que ese tipo de energía no sea mal utilizada”, declaró.

Sobre los equipos que podrían ser comprados por la Itaipú, dijo que hay muchas preguntas que son claves y están vinculadas al crimen organizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reafirman “direccionamiento” a favor de empresa vinculada a Peña

“¿Es el equipo auditable? Alguna autoridad puede revisar si todas las interceptaciones se hicieron con orden judicial, si ha habido abusos, espionajes, etc. ”, añadió el mismo.

Aseguró que tienen varias denuncias concretas, como la de Celeste Amarilla que recibió la advertencia de que sus conversaciones ya se habían filtrado.

“Nos dicen que nos van a contratar equipo de espionaje y lo más probable es que nos espíen a nosotros”, aseguró.

Lea más: Denuncian negociado “apu’a” para Peña: Espionaje en sus manos y US$ 12 millones para su empresa

Consultado sobre por qué quiere estos equipos el oficialismo, si ya hoy se pueden filtrar conversaciones, manifestó que probablemente “estén teniendo problemas con el equipo actual”. Indicó que consideran probable que hoy la DEA de Estados Unidos audita los sistemas.

“Todo este lío que hubo con la DEA, probablemente (los cartistas) no tienen ese acceso y no quieren tener auditoría”, consideró.

Preocupa frágil ciberseguridad

El senador opositor Eduardo Nakayama reiteró que saben que hoy el oficialismo ya accede a las llamadas y los mensajes de los parlamentarios opositores. “Ya la semana pasada me dieron la información de que no se necesitan esos equipos para espiarnos, nosotros ya estamos ahora siendo sometidos a un espionaje, por diversas formas. Según me comentaron, se tienen controlados a los funcionarios del Congreso y hay participación de organismos del Estado, como la Agencia de Inteligencia y el Senado.

“Me comentaron que esto data principalmente desde los ‘Lalochats’, que a partir de ahí uno de los arreglos a los que se había llegado es que iban a tener acceso ellos a estos elementos para poder realizar espionaje. Muchos senadores cambiaron por ese motivo sus teléfonos, yo no lo he hecho, pero nunca he usado la notebook del Congreso, por eso la he devuelto”, consideró.

Destacó que la ciberseguridad en Paraguay es muy difícil sobre todo considerando el contexto del hackeo por parte de Brasil a funcionarios vinculados a las negociaciones de la Itaipú Binacional.

“Hay que ver de qué se trata. Sí, creo que se tienen que dejar de hace estas licitaciones a través de la Itaipú, claramente no está capacitada para llevar adelante estos procesos licitatorios”, enfatizó. El senador también agregó que Brasil siempre tuvo “una posición sub imperialista con relación a Paraguay”.

“Es muy grave lo que está pasando, convocarle al embajador no va a satisfacer las explicaciones que pueda exigir el Estado”, detalló.